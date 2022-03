L'Hospital Universitari d'Igualada reformarà la seva àrea oncològica. L'objectiu és millorar l'hospital de dia oncològic per complir amb les demandes dels pacients, que lamentaven falta d'intimitat. L'actuació, que es preveu començar abans de l'estiu i inaugurar durant la tardor, es finançarà en part a través d'una campanya de mecenatge amb la qual es vol fer partícip a tota la població que cobreix l'hospital igualadí d'aquest projecte.

L'objectiu de la reforma és que l'espai esdevingui més còmode i acollidor per als pacients que han de seguir un tractament oncològic i els seus familiars. Cada any s'atenen més de 250 pacients oncològics en aquest hospital de dia amb tractaments com la quimioteràpia. "No estem resolent un problema dels professionals, estem resolent una demanda dels pacients", ha assegurat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en la presentació del projecte. En aquest sentit, els pacients han participat en la concepció del projecte a través d'un grup voluntari del que s'han extret la necessitat de guanyar intimitat i comoditat durant els tractaments així com que l'espai sigui més càlid i que tingui una estètica que s'allunyi de la d'un hospital.

Part del projecte finançat per una herència

El projecte s'ha pogut engegar gràcies a una herència de 158.000 euros d'Emili Bosch. En un inici, el projecte estava pensat per desenvolupar-se amb aquest pressupost, però després de rebre les aportacions de pacients i professionals, el cost es va ampliar fins a rondar els 400.000 euros. En aquest moment, tal com ha explicat el gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia, Ferran Garcia, es va decidir que la població pogués ser partícip de la iniciativa a través d'una campanya de mecenatge que porta per lema "La seva lluita és la nostra lluita". En el cas que no s'aconseguissin tots els diners previstos durant la campanya, el projecte seguirà endavant tal com està previst.

La reforma preveu separar la sala de tractaments de l'espai de consultes amb dos circuits diferenciats. Pel que fa a la zona de tractaments la capacitat serà la mateixa, amb vuit butaques i dues habitacions, però les butaques seran en format càpsula per donar més intimitat i evitar les mampares que es fan servir actualment. A més, l'àrea de butaques s'orientarà cap a un pati interior, que actualment no té accés, i no estaran orientades cap al passadís tal i com ho estaven fins ara. Així també es guanyarà en llum natural. Més enllà de la reforma, el projecte també preveu l'adquisició i instal·lació d'elements pràctics com endolls USB, plataformes per recolzar tauletes electròniques, entre altres, per fer més amena l'estança a aquesta àrea.

A més de l'herència d'Emili Bosch i de la campanya de mecenatge, durant els últims anys ja s'han començat a fer millores en l'hospital de dia oncològic d'Igualada a través d'aportacions solidàries de diverses persones i entitats de l'àrea assistencial de l'hospital.