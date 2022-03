L’Ajuntament d’Igualada repartirà un total de 6.400 bosses de selectiva, 6.500 bujols airejats (per a l’orgànica) i 6.500 rotlles de bosses compostables entre els veïns i veïnes d’Igualada. L'Ajuntament preveu que agents cívics es traslladaran per diferents punts de la ciutat per fer el repartiment durant el mes de març. La campanya està dirigida a persones empadronades a Igualada i només hauran de mostrar el seu DNI per a recollir el seu pack, segons han explicat fonts municipals.

La campanya engegarà aquest dissabte 5 de març, coincidint amb la botiga al carrer. S'instal·larà una carpa al Passeig Verdaguer, a la cantonada amb el carrer Sant Magí, de les 10 a les 13 hores. La campanya seguirà el dilluns 7 al Centre Cívic del barri de Fàtima, de les 10 a les 13 hores. Dimecres 9 de març, el punt es traslladarà al Mercat de la Masuca, on les agents cíviques repartiran les bosses i donaran informació, de les 9 a les 13 hores. Divendres 11 estaran al Parc del Garcia Fossas de les 17 a les 19 hores. I dimarts 15 al barri Sant Crist de les 17 a les19 hores i dimecres 16 tornaran a la plaça Cal Font de les 10 a les 13 hores. Dissabte 19 es traslladaran a la plaça Alcantara de les 10 a les 13 hores, dijous 24 al parc Muntanyeta de les 10 a les 13 hores, dissabte 26 al campus universitari de les 10 a les 13 hores, divendres 1 d’abril a Les Comes, a la zona dels supermercats i finalment, dissabte 2 d’abril, coincidint amb el Taller de reciclatge “DidalTruck” que tindrà lloc al mercat de la Masuca, les agents cíviques estaran fent la campanya allà. Aquesta acció s’emmarca en la campanya de millora de la recollida selectiva de la ciutat que està fent el departament de sostenibilitat amb la que es vol fomentar el reciclatge i donar a conèixer les millores que suposa per al medi ambient fer-ho bé, el cost ambiental i econòmic que suposa. Per cada kg de residu no separat, es genera l’emissió de 637 g de CO2 a l’atmosfera. El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, explicava que “aquesta campanya forma part de la visió estratègica de la prevenció i gestió dels residus i del foment de les bones pràctiques engegada des de l’Ajuntament”. Diferents campanyes enfocades a diferents sectors de població i diferents edats: fa uns dies presentàvem la de la “Reciclajoguina” a les escoles i avui activem una campanya per a donar eines als ciutadans per a fer millor la recollida selectiva a casa seva.”