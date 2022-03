El sou més baix que es paga per al total d'hores mensuals contractades als centre del Consorci Sanitari de l'Anoia (que gestiona l'Hospital Universitari d'Igualada, entre d'altres) és de 17.410,85 euros. L'empresa pública ha sortit al pas de les afirmacions que van fer els regidors de Poble Actiu al ple municipal d'Igualada sobre les polítiques salarials que hi havia. El grup polític Poble Actiu va exposar al darrer ple municipal de l’Ajuntament d’Igualada que els salaris que reben alguns treballadors del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) “no arriben al mínim per garantir un nivell de vida decent segons el Comitè de Drets Socials del Consell d’Europa, que estableix que el sou mínim de qualsevol treballador hauria de ser el 60% del salari mig”.

La direcció del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) afirma que les categories professionals amb la retribució més baixa del CSA estan per sobre del topall del 60% que esmena Poble Actiu, i no coincideix amb les dades salarials que la formació política va fer públiques el passat mes de desembre. "Actualment, la categoria professional d’Auxiliar Administratiu del CSA rep una retribució anual bruta de 20.443,14 euros, molt lluny dels 14.922 euros anuals que indicava Poble Actiu", afirmen fonts del Consorci. Que afegeixen que "en el cas de la categoria professional de Portalliteres, el sou brut anual a dia d’avui és de 18.893,99 euros, també molt per sobre dels 13.889,82 euros que indicava la formació política en el seu comunicat". I reblen que "la categoria professional amb la retribució més baixa del CSA són els Sub-Alterns (personal de magatzem, neteja), amb una retribució anual bruta de 17.410,85 euros". El Salari Mínim Interprofessional fixat pel Ministeri de Treball és actualment de 14.000 euros bruts anuals. El Consorci Sanitari de l’Anoia és un consorci públic participat majoritàriament per CatSalut (60%). Les retribucions dels seus treballadors estan regulades pel conveni col·lectiu del SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya), integrat per 68 centres hospitalaris i 434 centres d'atenció primària, entre d’altres, i per tant, són les retribucions pactades entre les patronals del sector i els representants dels treballadors