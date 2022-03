L’Hospital Universitari d’Igualada ha flexibilitzat les mesures per als acompanyants. Com a principal novetat, el centre amplia l’entrada d’acompanyants per a pacients autònoms, com feia fins ara en el cas de pacients dependents.

Les PCR de cribratge es faran només a pacients vulnerables i els seus acompanyants, així com a acompanyants que siguin població de risc. No estaran permeses les visites de tipus social. Pel que fa als acompanyants en cas d’hospitalització, per a pacients autònoms es permetrà l’entrada de dos acompanyants, que no poden ser coincidents, en les franges habilitades (de 13 h a 16 h i de 19 h a 22 h). Per a pacients dependents i que necessiten acompanyament les 24 hores (com menors d’edat, pacients desorientats, grans dependents físics o psíquics o pacients amb la targeta Cuida’m), es permet l’accés de tres persones, dos de les quals poden coincidir en el temps. En canvi, si el pacient està hospitalitzat a la zona Covid, només es permetrà l’acompanyament en els pacients dependents, amb un màxim de dos acompanyants que no poden coincidir. En aquest darrer cas, l’acompanyant haurà d’estar correctament vacunat, no pertànyer a cap grup de risc i dur l’Equip de Protecció Individual (EPI) tota l’estona, segons expliquen fonts del centre sanitari. Pel que fa a les dones que vagin de part, es permeten dos acompanyants durant tot el procés, però no al mateix temps.