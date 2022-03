La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat aquesta setmana l’atorgament de llicència al projecte executiu de 24 pisos de protecció oficial que farà Incasòl, al carrer de Joan Serra i Constançó, a la zona de les Comes.

L’edifici comptarà amb planta soterrani que tindrà 24 places aparcament, planta baixa i tres plantes. També es preveu que compti amb 24 places per aparcament de bicicletes.

Un cop aprovat l’atorgament de llicència serà l’Incasòl qui iniciarà el procés de licitació. La regidora d’Urbanisme, Carlota Carner ha recordat que l’Ajuntament va cedir el terreny a la Generalitat i el govern, a través de l’Incasòl, fa la promoció i tota la inversió.

El projecte contempla un total de 24 pisos: 7 per planta i 3 en planta baixa. Dos dels pisos de la planta baixa són totalment adaptats.

A l’octubre del 2018, l’aleshores director de l’Incasòl, Albert Civit, i l’alcalde de la capital de l’Anoia, Marc Castells, van explicar l’acor per avançar en aquests projecte que ara es va concretant. En aquell moment compartien la voluntat de donar sortida a la demanda d’habitatge protegit a Igualada i, més concretament, a la necessitat de reforçar l’oferta disponible al municipi. Ambdues institucions van acordat adaptar el planejament de la ciutat per permetre el desenvolupament de nou habitatge que respongui a aquest objectiu en una parcel·la ubicada entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Joan Serra i Constansó, al barri de les Comes.

Fa uns anys, al barri de les Comes la Generalitat ja hi va construir dues promocions de 86 pisos protegits de lloguer, però l’any 2018 el sector d’aquets habitatges ja havia assolit la densitat residencial que li corresponia inicialment. La proposta que va portar a terme l’Ajuntament d’Igualada va ser incrementar la densitat residencial per respondre a l’interès públic.

La voluntat inicial era que totes la tramitació que ara s’ha aprovat hauges quedat enllestida a començament de l’any 2019.

La parcel·la triada té una superfície de 2.026 m2. La Generalitat ha considerat des de l’inici donar un nou impuls al parc públic d’habitatges prioritzant el lloguer sobre la compravenda per tal de garantir en el temps el caràcter de servei públic de l’habitatge promogut per l’administració.