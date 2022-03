El Consell Lingüístic Assessor va celebrar ahir a la tarda la primera trobada des de la seva creació dimarts passat en el consell executiu de Govern. Aquest òrgan consultiu, presidit per la lingüista anoienca Carme Junyent, treballarà a partir d’ara per definir les estratègies pedagògiques i lingüístiques per tal d’impulsar l’ús del català als centres educatius.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va fer ahir l’encàrrec al consell recentment constituït per tal que elabori propostes de millora en l’ús de la llengua catalana a escoles i instituts. A partir d’aquí, el Departament d’Educació treballarà per assolir el consens social i polític per desplegar la normativa que reforci el català en el sistema educatiu, tenint en compte la situació actual del model lingüístic. L’encàrrec del Consell Assessor es presentarà en la propera Cimera per la llengua, així com també als grups parlamentaris.

El conseller d’Educació va manifestar que el document del Consell Lingüístic Assessor «ens ha de servir de base per al consens pedagògic. L’elaboraran experts que treballaran des de la transparència, l’objectivitat i l’expertesa i ens ha de servir com a base per tal d’elaborar una nova normativa que ha de tenir el consens social i el consens polític a través dels grups parlamentaris».