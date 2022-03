L’Anoia fa una aposta pel turisme sostenible participant en el programa Med Pearls, un projecte europeu que vol posicionar internacionalment la Mediterrània com a destinació de qualitat i excel·lència per a l’slow tourism.

El programa Med Pearls té com a objectiu la creació de 26 experiències turístiques en diversos països del Mediterrani. L’Anoia, la Ribera d’Ebre i les Garrigues són les tres comarques catalanes que hi participen. A més de Catalunya, també hi haurà experiències a Egipte, Grècia, Jordània, Palestina i Itàlia. L’objectiu de la iniciativa és que els agents locals adoptin un rol actiu en el disseny del producte i de l’experiència turística i és adreçada a agències de turisme.

Pel que fa a l’Anoia, el programa impulsarà dos projectes. El primer serà desenvolupat per Turismo Vivencial i estarà centrat en conèixer la comarca de la mà dels seus amfitrions locals. La segona proposta, desenvolupada per l’agència de viatge enfocada al turisme actiu Trek and Ride, consisteix en la creació de productes de turisme actiu suaus que combinen activitat física, natura i cultura amb visites a productors i espais d’interès.

L’espai de Can Macià, a Òdena, va acollir la presentació d’algunes de les iniciatives d’aquest projecte, a més de la celebració d’una taula rodona en què es va reflexionar sobre els diferents conceptes al voltant del metavers i la digitalització. Hi van assistir una seixantena d’empreses i membres provinents dels sis països que formen part del projecte i que han fet estada a Catalunya des del dijous passat fins avui.

«El projecte serveix per intentar potenciar les perles del Mediterrani i l’objectiu és que Catalunya es posicioni com a una destinació ‘top’ en termes de turisme slow dins de la Mediterrània», va explicar ahir la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech, a Regió7. Sobre l’impuls del conegut com a slow tourism, Domènech va explicar que es tracta d’aquell turisme que «ens permet deixar de ser turistes i convertir-nos en residents temporals i implicar-nos en la vida de la zona que estem visitant. Poder conèixer les persones, gaudir del temps i no només entrar i sortir d’un lloc».

El conseller comarcal de Turisme a l’Anoia, Daniel Gutiérrez, va apuntar que «nosaltres pensem en l’slow tourism com a línia estratègica de treball i això es reflecteix en tenir aquí aquest programa europeu». A més va parlar de la realitat de l’Anoia des del punt de vista turístic amb la combinació de la zona rural amb àrees urbanes com la conca d’Òdena.