L'exconsellera de Salut Alba Vergés (Igualada, 1978), afirma que li va tocar "la part més forta" de la pandèmia de la covid-19, perquè no té "res a veure" gestionar-la sense vacunes que fer-ho amb el "coixí" que li va deixar a l'actual conseller, Josep Maria Argimon, que va assumir el càrrec amb part de la població catalana immunitzada.

Al despatx de vicepresidenta primera del Parlament en el qual atén Efe, Vergés guarda dos anys després les llibretes logotipades del Departament de Salut amb les seves anotacions sobre l'etapa de la pandèmia que va viure en primera línia de foc com a consellera, càrrec que va ostentar del maig del 2018 al maig del 2021.

Una de les llibretes la inaugura el primer cas confirmat de covid a Catalunya, el d'una persona procedent d'Itàlia el 25 de febrer del 2020, i en les seves fulles va seguir apuntant tots els detalls que tenia del segon, el tercer, el quart .... fins que en el número 37, va deixar d'apuntar: "En aquest punt ja es va convertir en una altra cosa, l'epidèmia ja era aquí", rememora.

Confinar part de la seva comarca

Tancar la Conca d'Òdena -la seva terra- i les escoles, multiplicar els llits de l'UCI en temps rècord, aïllar les residències i prohibir les visites a malalts en hospitals són algunes de les decisions més dures que recorda, per intentar frenar un virus "molt cruel, que no et deixa fer el més humà del món, que és acompanyar la gent", fins i tot als últims moments de la vida.

En aquests primers mesos el virus és encara molt desconegut, no hi ha tractament ni vacunes, i aquesta situació reconeix que va ser complicada i extenuant, però que mai va pensar a llençar la tovallola. "Sents el pes de la responsabilitat i pot haver-hi cansament, però en cap moment m'ho vaig plantejar; quan em vaig trobar amb això em van sortir les ganes d'esforçar-me més i fer-ho el millor que vaig poder", assegura.

El seu treball al departament en època de covid

Amb la perspectiva de sis onades ja de pandèmia i allunyada del Departament de Salut, Vergés defensa que les mesures que va adoptar juntament amb el seu equip van ser les indicades pel coneixement del virus i la situació que hi havia a cada moment. La seva gestió, no obstant això, no va estar exempta de crítiques, també de JxCat, soci de govern d'ERC, durant la campanya electoral del 14 de febrer del 2021, en plena tercera onada de covid.

Vergés defuig del xoc dialèctic, però, això sí, reivindica que no és comparable la gestió de la primera etapa amb la que li va tocar a Argimon, el conseller que la va succeir a proposta de JxCat.

"No té res a veure una etapa amb l'altra, la part més forta va ser la primera; a més del vessant sanitari de la primera onada, que crec que això tothom ja ho té clar, la gestió dels mesos posteriors i les onades sense vacunació -la segona i la tercera- van ser molt diferents", remarca.

El pes de la vacunació

"No és el mateix això que afrontar-ho amb vacunació, com vam deixar la conselleria al maig -del 2021-, amb un percentatge de vacunació altíssim, que va suposar un coixí per afrontar el que vindria després i que va ser molt diferent del que hi havia en la primera onada", incideix.

Durant la campanya de les autonòmiques de fa un any, la llavors candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat i ara presidenta del Parlament, Laura Borràs, va anunciar que el seu partit volia de conseller de Salut Josep Maria Argimon, llavors secretari de Salut Pública d'Alba Vergés. "En aquell moment la prioritat era gestionar bé aquesta pandèmia i no crec que s'hagués de barrejar una campanya amb la gestió de la pandèmia; per això, jo vaig decidir no formar part de la campanya electoral, encara que estigués a les llistes", sosté.

Argimon ha marcat distàncies amb l'adjudicació a Ferrovial del sistema de rastrejadors, però Vergés esgrimeix que, el maig del 2020, quan la primera onada havia descendit, calia reobrir la societat i el sistema de vigilància epidemiològica en aquest moment no tenia capacitat per actuar amb aquests "volums" de contagis, de manera que era clau segons la seva opinió tenir personal addicional per detectar els casos i "tallar les cadenes de transmissió".

En un any i mig de gestió de covid que mai oblidarà, Vergés va tenir també moments dolços, com quan va veure que s'havia doblegat la corba de la primera onada o quan va començar a funcionar la maquinària d'una estratègia de vacunació sense precedents, a principis del 2021. "Veure que les vacunes eren allà, que la gent responia i que tothom era feliç que hagués arribat aquest moment, això va ser un bàlsam", recorda.