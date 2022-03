L’Hospital Universitari d’Igualada ha posat a punt el procés perquè les mares que tinguin una nadó amb cesària puguin gaudir del seu fill en el moment de néixer i puguin estar acompanyades al quiròfan de la seva parella. Ha calgut adequar l'espai, equipar-lo amb el material necessari per a l'atenció del nadó i per poder fer que hi hagi la parella de la dona que pareix.

L'Hospital posa en marxa un nou protocol, que permetrà l’entrada d’un acompanyant a quiròfan en cesàries no urgents. La presència de l'acompanyant no es pot garantir quan es tracti de cesàries urgents i "sempre que les condicions no siguin adients", han especificat fonts mèdiques. Al mateix temps també s'aplicarà el que els coneix com a

Fonts de l’hospital igualadí han explicat que han adaptat el protocol per "donar resposta a les necessitats de les famílies en el context social actual, en el que les parelles volen tenir un paper més actiu en el procés de part". El centre volia haver iniciat aquesta pràctica fa dos anys, però l'esclat de la pandèmia de covid ho va desixar en stand-by. Els primers parts amb aquest protocol es faran el mes d’abril, sempre que la millora de la situació sanitària per la pandèmia ho permeti. En tot cas, el centre evitarà comprometre la seguretat de pacients i professionals.

En el cas de l'Hospital d'Igualada ha calgut prendre mesures més especials perquè l'atenció dels parts per cesària es fan al quiròfan de cirurgia general, ja que no n'hi ha de propis del bloc d'Obstetrícia. Aquesta ha estat una de les dificultats afegides per aplicar aquestes mesures que ja es duent a terme a altres centre del país. La nova normativa que s'ha creat per aquests casos preveu un circuit específic per als acompanyants i facilitar-los els elements de protecció personal necessaris per no posar en risc la zona estèril.

En aquest nou protocol, també s’inclou la possibilitat de fer el contacte pell amb pell entre mare i nadó al bloc Quirúrgic, evitant així la separació de la mare i el nounat. Caldrà veure si la valoració pediàtrica del recent nascut és l’adequada. Fonts del centre han explicat que en aquests casos, es facilitarà una manta tèrmica o tovalloles calentes per poder rebre el nadó sense que perdi calor. Així mateix, sempre que sigui possible es farà el pinçament tardà del cordó umbilical mentre el nounat s’embolcalla amb una talla calenta estèril.

El cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada, el Dr. Pere Brescó, explica que “la cesària és una cirurgia major, però també, és un moment especial que suposa l’arribada d’un nou membre a la família, i cal facilitar a les parelles la possibilitat de viure l’experiència del naixement d’una manera positiva, sempre que les condicions siguin les idònies per afrontar aquesta intervenció amb els mínims riscos”.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada és un referent a l’Estat; és pioner en el tractament de sòl pelvià i els indicadors de qualitat del servei mostren una bona taxa de cirurgia major ambulatòria i un índex de cesàries inferior a l’estàndard. L’Hospital atrau cada any prop de 250 metges d’arreu d’Espanya que vénen a formar-se a l’Escola Internacional d’Endoscòpia Ginecològica del centre.

El cap del servei, el doctor Pere Brescó, ha estat nomenat recentment Membre d’Honor de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos premis i reconeixements per la seva feina tant en l’àmbit hospitalari i d’assistència primària, com en l’àmbit de la docència, amb una llarga i extensa trajectòria en el món de la formació en noves tecnologies i procediments tant diagnòstics com quirúrgics, dirigits a estudiants de medicina i metges en formació.