Igualada Som-hi vol que el govern d’Igualada modifiqui les partides del pressupost del 2022 per assumir el sobrecost que té posar la gespa al camp de Fàtima. El terreny de joc es troba sobre un terreny inestable i per col·locar-hi la gespa s’hauria de fer un pilotatge en diferents punts del camp i construir una base de formigó estable sobre la qual estendre la gespa artificial. La diferència no és menor, de 250.000 euros previstos a més de 800.000.

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) s’atribueix el fet que al pressupost municipal d’aquest 2022 hagi inclòs una partida per posar la gespa artificial. També s’ha aprovat el projecte executiu que marca quines obres s’han de fer i quin finançament requereixen. Un import que, a causa de la complexitat dels treballs, és molt més alt que el que es va pressupostar inicialment. El camp del Fàtima està assentat sobre terra sobreposada, sense una compactació correcta i això origina irregularitats. La proposta tècnica és fer aquestes pilones, algunes amb diversos metres de profunditat. La formació progressista ara reclama al govern de la ciutat l’aportació d’aquests diners que falten per poder-ho fer possible. El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que «es tracta d’una reivindicació històrica no només del club del barri, sinó també d’altres clubs de la ciutat, que posa en evidència que Igualada necessita un tercer camp de futbol de gespa que complementi els dos que hi ha a les Comes». Cuadras afegeix que «no només serà una millora per a l’esport de la ciutat, sinó que també per al barri, tot finalitzant la transformació que la zona ja va tenir al seu moment amb la construcció del parc de Valldaura i convertint el camp de futbol en un equipament de primer ordre». Cuadras recorda a Castells que «aprovar el projecte és el primer pas, però és necessari tenir el finançament amb les aportacions que falten un cop conegut el detall dels treballs a fer i començar les obres. Això és el que esperem que el govern faci ara perquè sigui una realitat».