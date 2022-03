L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va iniciar ahir un procés participatiu per tal que la ciutadania proposi i voti els noms de dona a 6 carrers i un parc a la zona de Cal Candi. Les propostes es poden fer a través de la plataforma Participa 311.

El procés participatiu consta de diferents fases. La primera es va iniciar ahir amb la informació del procés i la presentació de propostes per part de la ciutadania. Pel tal de potenciar la participació, l’Ajuntament d’Olesa farà reunions informatives als consells de barri, consells sectorials i entitats, i també s’informa de tot el procés i es pot proposar i votar al web municipal a través de l’espai Participa311-Olesa de Montserrat.

Aquest procés participatiu garantirà que el 50% dels carrers de Cal Candi siguin noms de dones olesanes. El Secretari de la Comissió del Nomenclàtor, Xavier Rodrigo, ha explicat que «les propostes han de ser noms de dones, que la persona hagi tingut rellevància a l’àmbit local, català i universal, en aquest ordre». També s’ha de tenir en compte que es dedica un carrer a persones que faci més de 10 anys que han mort. Hi hauria una excepció per a casos que amb un alt consens social. Tampoc no poden tenir un carrer dedicat persones que no representin els valors democràtics.

Des d’ahir i fins al dia 21, els veïns d’Olesa poden fer les propostes de noms d’aquests carrers. Poden votar les persones empadronades a Olesa de Montserrat i les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.