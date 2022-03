La Pobla de Claramunt canvia 52 lluminàriess de fanals dels carrers per adaptar-les a la tecnologia led. El pressupost de l’obra és de 17..200 euros. Els carrers que tindran una nova il·luminació són Campanar Vell, Subirachs, Can Solà, dels Mollons, Dr. Trueta i Florenci Cornet; al passatge Mossèn Cinto Verdaguer, el camí del Castell, el Pont de Can Solà, la plaça dels Països Catalans i la plaça de l’Ajuntament.

Els equips substituïts fan servir vapor de mercuri o provoquen contaminació lumínica. La millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic és una de les principals actuacions impulsades en aquesta legislatura per a col·laborar en la lluita contra la crisi climàtica.