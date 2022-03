Centrem ha decidit ajornar el seu congrés fundacional fins al 7 de maig. El nou partit liderat per Àngels Chacón havia de celebrar el seu primer congrés aquest cap de setmana, però finalment ha optat per donar-se uns mesos més de marge per acabar de tancar qüestions pendents, segons ha confirmat l'ACN. Fonts de la formació han explicat que encara s'està treballant les ponències ideològiques i organitzatives i que necessiten "uns dies més" per acabar de fer les presentacions sectorials i territorials que falten. El partit preveu fer la comunicació pública d'obertura d'inscripcions la setmana que ve.

La formació es va presentar públicament el dia 11 de gener i es va batejar com "el primer partit postprocés" que "busca trencar la polarització i acabar amb la paràlisi" que asseguren que regna a Catalunya. El partit està liderat per la també secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón. De fet, la formació compta amb el suport de diversos membres del PDeCAT, així com de Convergents, la Lliga Democràtica i Lliures.