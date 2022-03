El grup d’adolescents del Consell d’Infants de Piera treballat en la creació d’un mapa col·laboratiu del municipi perquè els ciutadans marquin les zones amb desperfectes. Aquest mateix grup té també engegat el projecte de disseny d’una via verda. Entre ells i els seus companys d’escola decidiran quins elements ha de tenir i com ha de ser una via verda. I un tercer projecte és conscienciar els joves sobre el respecte als equipaments municipals.