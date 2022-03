L’Ajuntament d’Òdena organitza la II Fira de les Dones diumenge 13 de març de les 10 del matí a les 3 de la tarda. Serà el darrer acte de celebració del 8M. Ahir es va llegir el manifest del dia de la dona.

La matinal de diumenge comptarà amb una cinquantena de parades amb protagonisme femení. Artesanes, dissenyadores, escriptores i pintores, entre d’altres. Hi participaran dones d’arreu de la comarca de l’Anoia i també d’altres indrets com del Solsonès, el Baix Llobregat, el Bages, el Berguedà, el Barcelonès, el Vallès Occidental i de l’Alt Penedès. L’espai també acollirà xerrades, tallers, recitals i actuacions musicals en directe.

La fira va néixer per donar suport al col·lectiu femení i com a reconeixement del talent, el potencial, la creativitat, el coratge i l’emprenedoria. L’objectiu és crear un espai de visibilització de les dones per avançar en la igualtat.