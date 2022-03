El conjunt arqueològic de Sant Hilari d’Abrera, format per l’ermita i el mas homònim i per una sèrie d’estructures d’època romana associades a un edifici termal datat entre els segles II i III dC, així com els diferents espais d’habitació i d’emmagatzematge que s’hi relacionen, requereix una inversiño d’1.6 milions. Els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona han elaborat un treball d’intervenció que el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, va lliurar ahir a l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro.

És un espai municipal, situat a un quilòmetre del nucli urbà d’Abrera. És un punt amb un gran interès tant pel què fa als aspectes històrics, arquitectònics i artístics com per qüestions ambientals i naturals. La intervenció prevista és de 1,6 milions d’euros aproximadament, i s’ha programat en set etapes, peer afrontar l’estudi de les restes i la restauració de la masia. Tant el mas com l’ermita de Sant Hilari i les restes arqueològiques de l’entorn figuren als inventaris de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya. Des del 2020 és Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). D’altra banda, la plana de Sant Hilari té una especial rellevància ecològica en el context de la comarca del Baix Llobregat ja que forma part d’un corredor protegit que discorre al llarg del riu Llobregat com la Via Blava Llobregat, que alberga nombrosos hàbitats i espècies animals de gran importància.