El Circuit Parcmotor de Castellolí ha recuperat bona part de l’activitat que registrava abans de la pandèmia i durant el 2021 va tenir unes xifres ja molt similars a les del 2019. Els impulsors del projecte consideren que aquestes dades demostres que el circuit "continua sent un pol d’atracció important per a les marques d’automoció que aposten per l’equipament anoienc com a espai clau on posar a prova els seus darrers avenços tecnològics, així com per a realitzar-hi presentacions de producte, formacions, tota mena d’esdeveniments corporatius i rodatges audiovisuals, entre d’altres". Durant el 2021 hi va haver activitat durant més de 200 dies.

En concret, l’any passat el complex esportiu va tenir el circuit de velocitat ocupat un total de 158 dies, amb la presència de grans marques automobilístiques com McLaren, Toyota i Hankook (de pneumàtics); l’àrea off-road -zona de circuits de terra per a la pràctica de motocròs, trial, dirt track i flat track- va registrar activitat un total de 62 dies, la majoria en cap de setmana; i el Campus Motor Anoia, l’edifici del Consell Comarcal de l’Anoia que gestiona des de l’any passat la mateixa societat privada que està al capdavant de Circuit Parcmotor, va tenir activitat 25 dies. Els mesos amb més activitat a la pista de velocitat van ser el juny i el novembre, amb 22 dies d’ocupació al mes majoritàriament per esdeveniments, testing (proves) de nous vehicles i rodades de cotxes i motos; els segueixen per dies d’ocupació febrer (16), juliol (16), setembre (15), octubre (15), març (13), maig (11), desembre (11), abril (10), gener (4) i agost (3). La pista, que té un traçat molt tècnic de 4.140 metres, amb importants desnivells i un pont dins el traçat que li dona una personalitat única, també va estar ocupada l’any passat amb rodatges, curses i cursos de conducció. Pel que fa a l’àrea off-road, els mesos amb més activitat van ser el juny (10 dies) i març i octubre (9 dies respectivament). En aquesta zona del complex esportiu del motor també s’hi fan esdeveniments, testing, rodades de motocròs, curses, rodatges i cursos, com el que es realitzarà de trial i motocròs aquest estiu (juliol) amb la col·laboració de l’Escola de Trial Maria Giró i l’Ajuntament de Castellolí [més informació a la web www.circuitparcmotor.com]. Per a Ton Pons, director de Circuit Parcmotor, aquestes dades fan palès que la gestió del circuit -en mans de la societat privada Gestió Parcmotor Castellolí- “és solvent” i que l’equipament esportiu “genera riquesa a la comarca, ja que treballem amb molts proveïdors locals, alhora que posiciona qualitativament Castellolí i l’Anoia”. Circuit Parcmotor és un complex de més de 800.000 m2 dedicats a la indústria de l’automoció i la pràctica d’esports de motor situat a Castellolí (Anoia). Compta amb una pista de velocitat de 4.140 metres, una àrea off-road per a la pràctica de motocròs, trial i enduro, l’equipament Campus Motor i serveis com l’escola de conducció Fast Parcmotor o el circuit Karting Parcmotor. Va ser creat l’any 2009 per la Federació Catalana de Motociclisme i la Generalitat de Catalunya i des del 2017 el gestiona l’empresa Gestió Parcmotor Castellolí SL. Actualment és l’únic circuit d’Europa amb connectivitat 5G gràcies a l’acord amb la multinacional Cellnex Telecom.