Igualada inaugura el diumenge 20 de març el Centre Cívic Nord d’Igualada. Durant tot el dia es faran visites guiades al nou equipament amb inscripció prèvia. En les visites es mostraran les diferents sales i espais d’aquest nou equipament cívic. Aquesta setmana arribarà el programa de les noves activitats que s’hi duran a terme.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va justificar el retard en la posada en marxa de les instal·lacions amb la pandèmia. Són dos anys de retard, que Castells diu que és degut a la paralització de les activitats presencials a tots els centres cívics. Ha recordat que van haver de tanca i, «no ha estat fins ara quan el Centre Cívic Nord s’ha pogut obrir, assegurant la presencialitat de totes les seves activitats», va afegir.

Castells va dir, també, que l’obertura d’aquest nou equipament és «la millor eina per curar les cicatrius que la covid ha deixat a la nostra ciutat, les activitats i tallers que es realitzen als centres cívics tornaran a permetre les trobades, l’aprenentatge i la socialització en comunitat d’igualadins».

L’edifici del Centre Cívic Nord, compta amb quatre plantes totalment accessibles amb espais polivalents i transformables. Entre els principals espais hi ha una gran sala de lectura, un espai per les entitats, diverses aules de formació (una de les quals està destinada a classes de cuina, completament equipada i amb una pantalla de televisió que permet veure en directe el detall de tots els procediments), diverses sales de reunions i una terrassa on es podran realitzar activitats a l’aire lliure.

Parc i terrassa

De fet, l’espai s’ha concebut perquè pugui obrir-se a l’exterior i utilitzar part de l’entorn per realitzar-hi activitat sota d’una gran pèrgola o a les terrasses.

L’entorn del Centre Cívic Nord compta amb un nou parc, un espai obert i exterior que multiplicarà la vida al barri, amb vegetació, jocs infantils i un mural pintat per l’artista Núria Riba que recorda el passat agrícola d’aquesta zona de la ciutat d’Igualada.

El dia 14 s’obre les inscripcions per fer les visites guiades en grups reduïts.