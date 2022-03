L’Institut de Formació Contínua (IL3) i la Universitat de Barcelona han premiat l’quip del Màster en cures d’infermeria al malalt crític IL3-UB, liderat per la Dra. M. Carmen Moreno, juntament amb el seu equip (Dr. Miguel Ángel Hidalgo, Albert González i José Antonio Jerez ) per la seva presentació «La Simulació Virtual a UCI (SIMvirUCI): metodologia innovadora potenciada per una pandèmia». El projecte ha rebut el premi El Premi Joan Maria Malapeira i Gas 2021,

El recurs educatiu SIMvirUCI ha estat codesenvolupat pel centre d’innovació i simulació 4D Health d’Igualada, liderat per Franc Espinar, i el Màster en cures d’infermeria al malalt crític IL3-UB. Es tracta d’un recurs educatiu innovador, basat en la metodologia de la simulació clínica, en modalitat virtual, que contribueix a l’entrenament i capacitació dels alumnes a través del treball de casos clínics basats en la vida real, dins el context de la Unitat de Cures Intensives (UCI). L’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge permet als docents desenvolupar activitats i incorporar-la dins les modalitats didàctiques ja existents (classes magistrals, seminaris, sessions de simulació, aula invertida o aprenentatge basat en problemes). L’objectiu pedagògic que es planteja és ampliar l’entorn d’aprenentatge i fomentar el pensament crític, raonament clínic i la presa de decisions dels estudiants mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos reals.