L’Ajuntament d’Igualada inicia el projecte de remodelació integral de la plaça del Sant Crist. Ara n’ha fet la licitació. Es crearan nous paviments i zones de vegetació i integrarà un tram del carrer del Bisbe Robuster per engrandir la plaça.

La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha explicat que l’Ajuntament, després de diferents reunions amb els veïns del barri, «va prendre el compromís de remodelar la plaça, que estava envellida i obsoleta».

El projecte de remodelació es va presentar als veïns del barri fa unes setmanes i, després de la seva aprovació, ara s’ha iniciat la licitació del projecte.

Carner ha detallat que es tracta «d’una remodelació integral de la plaça del Sant Crist per actualitzar-la i adequar-la a les necessitats del barri, serà més àmplia, confortable i accessible».

La remodelació preveu integrar la plaça i el tram del carrer del Bisbe Robuster, per ampliar-ne la superfície. Es posarà un nou paviment a tot l’espai, més amable, això farà que es percebi com un únic i gran espai dins del teixit urbà. S’eliminaran les barreres físiques que hi ha per aconseguir que sigui una plaça molt més accessible.

El projecte proposa crear noves zones d’estada amb diverses jardineres i amb un augment de la vegetació i arbrat que hi ha ara. Es crearan espais diferenciats per a cada ús de les zones enjardinades amb diferents espècies, zones de bancs, i també noves zones de jocs infantils.