L’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal de l’Anoia va efectuar més de 3.000 actuacions durant l’any 2021, la majoria de temes relacionats amb la telefonia. Aquest 15 de març se celebra el Dia Mundial de les Persones Consumidores, per a posar en valor els drets de la ciutadania en aquest àmbit, i coincidint amb la diada el Consell ha donat a conèixer el balanç de la seva actvitiat l'any passat.

En els darrers 12 mesos es van resoldre un total de 2.116 consultes de la ciutadania i les empreses locals. També es van gestionar 623 queixes i reclamacions, es va intervenir en 466 mediacions —233 de les quals van acabar en acord— i es van resoldre 54 expedients per laude a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. En total, doncs, es van efectuar 3.259 accions.

Atesos els sectors, la majoria de reclamacions van ser les relacionades amb les companyies de telefonia, seguides dels viatges i el subministrament elèctric. Les vendes per internet van ser el quart sector que més reclamacions va concentrar. El conseller de l’àrea de Consum, Jordi Cases, destaca precisament que “l’oficina comarcal de suport a les persones consumidores és una eina de fàcil accés i d’utilització cada cop més freqüent. Des del Consell Comarcal seguirem apostant per la defensa dels drets de les persones consumidores, especialment en el moment actual, en què proliferen noves formes de comerç on sovint pot resultar difícil reclamar els nostres drets”.

El 15 de març del 1983 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial de les Persones Consumidores, coincidint amb l'aniversari del discurs que vint anys enrere, el 1963, havia pronunciat el president dels Estats units, John F. Kennedy, oferint per primera vegada una visió sobre els drets dels consumidors. Des d’aleshores, cada 15 de març es commemora aquesta jornada, que té per objectiu posar en valor aquests drets.

L’OCIC del Comarcal de l’Anoia, és un recurs totalment gratuït que facilita informació i assessora, prèvia cita concertada, donant suport també en el tràmit de queixes, reclamacions o denúncies.