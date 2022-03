L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha fet arribar una carta a totes les entitats bancàries del municipi per recordar-los els compromisos que van prendre acords amb el govern de l’Estat per recuperar l’atenció personalitzada adreçada a persones grans o vulnerables.

Durant els darrers mesos, explica l’alcaldessa, Noemí Trucharte (PSC), que ha rebut a l’Ajuntament reiterades queixes de veïns i veïnes que han posat de manifest la necessitat d’adaptar els serveis bancaris a les persones que poden quedar excloses del servei de la banca electrònica. I algunes d’aquestes reclamacions que li fan arribar els seus ciutadans s’han produït fins i tot després que el goern de l’Estat que lidera el també socialsita Pedro Sánchez , i els bancs hagin fixat protocols per evitar aquests problemes.

L’Ajuntament s’ha adreçat en una carta a les sucursals bancàries del municipi per demanar a la direcció de cada oficina «que revisin els protocols i recuperin l’atenció personalitzada amb la màxima celeritat per garantir una atenció adequada a la gent gran i altres col·lectius vulnerables».

En virtut de l’acord signat entre el govern de l’estat i les associacions de la banca, aquests compromisos inclouen l’atenció personalitzada entre les 9:000 i les 14:00 h per al servei de caixa; la preferència d’atenció a les persones de 65 anys o més i les persones amb discapacitat en cas d’alta afluència d’usuaris a les oficines; la formació específica del personal de les entitats financeres per a l’ús d’un llenguatge senzill i entenedor així com el reforç de l’educació financera, digital i de prevenció del frau en aquest col·lectiu.

La voluntat de tot plegat, reitera l’alcaldessa, és aconseguir una societat més inclusiva, sense deixar mai ningú enrere.