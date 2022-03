L’Ajuntament d’Igualada oferirà el refugi de Peregrins de l’edifici de l’Antic Escorxador per acollir refugiats d’Ucraïna. En aquests moments ja hi ha 29 persones d'aquest país que ha fugit de l'atac de l'exèrcit rus. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor de Cooperació, Fermí Capdevila i la regidora d’Acció Social, Carme Riera, ha anunciat que l’Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat de Catalunya i les entitats de cooperació el Refugi de Peregrins de l’edifici de l’Antic Escorxador per acollir refugiats ucraïnesos que arribin o es derivin a la nostra ciutat.

Castells ha explicat que aquest espai s’usarà en la Fase 1 de l’acollida amb el suport de Creu Roja i de serveis d’assistència i Suport. L’espai compta a la planta baixa amb un menjador/sala d’estar, office amb microones i nevera i un dormitori amb 4 llits. La primera planta compta amb un dormitori amb 8 llits, 2 lavabos amb dutxa i 2 vàters. Castells ha assegurat que “de de l’ajuntament es donarà tota l’ajuda possible al poble ucraïnès davant d’aquest atac injust, horrible i execrable”.

El regidor de Cooperació, Fermí Capdevila i la regidora d’Acció Social, Carme Riera han explicat que l’Ajuntament d’Igualada i Creu Roja Anoia estan treballant de forma coordinada en atendre les persones que estan arribant aquests dies a la ciutat i planificant els protocols d’atenció per a les que, de ben segur, arribaran els propers dies. El servei de primera acollida a la nostra ciutat ha fet, de moment, l’acollida a 29 persones, la majoria dones i nens. La major part d’aquestes persones tenien vincles familiars amb persones residents aquí tret d’una família de sis membres que des de Serveis Socials s’ha pogut allotjar en un pis d’estada temporal a Igualada.

Capdevila ha recordat que tant l’Ajuntament com Creu Roja estan actuant a partir de les recomanacions i protocols que s’han establert des dels organismes oficials que coordinen aquesta crisi humanitària.

Recollida de material i aportacions

Pel que fa a la recollida de material humanitari, l’Ajuntament d’Igualada hi està col·laborant amb la cessió del Banc de Queviures, en la recollida de caixes que s’han aconseguit d’empreses d’Igualada i de La Pobla, en la gestió logística i amb la cessió de personal de suport (agents cíviques), que col•laboren amb les persones voluntàries de la comunitat ucrainiana en la revisió del material rebut i els seu empaquetament.

Part d’aquest material ja ha sortit cap a Ucraïna. En cas que hi hagi material que no es pugui enviar per les qüestions que siguin, es quedarà al Banc de Queviures per cobrir necessitats de les persones que arribin a Igualada. Tot i així, l’Ajuntament d’Igualada i Creu Roja Anoia, igual que la resta d’institucions públiques i humanitàries, segueixen aconsellant les donacions econòmiques a les entitats que actuen sobre el terreny, a fi efecte d’evitar el llarg transport i de poder adquirir els productes que siguin més necessaris en cada moment i en cada zona de conflicte.

Capdevila també ha explicat que la Generalitat de Catalunya ha establert que l’acollida de les persones procedents d’Ucraïna es centralitzarà en tres fases. Una Fase 0 on se’ls allotjarà en macrocentres (bàsicament hotels) gestionats per Creu Roja. Serà un estada curta, per tal d’acompanyar-los en els tràmits legals corresponents per regularitzar la seva situació (tramitació del permís de protecció temporal) i les primeres atencions.

Posteriorment passaran a la Fase 1; s’establiran en allotjaments compartits (albergs, cases de colònies o similars) durant un període d’entre 6 i 9 mesos. Aquests equipaments seran gestionats per Creu Roja i disposaran de serveis de traducció, serveis jurídics, serveis de suport emocional i psicològic i assistència sanitària i educativa.

Finalment, es passarà a la Fase 2, quan aquestes persones es distribuiran per tot Catalunya en funció de les seves demandes i de l’oferta de places d’allotjament que hi hagi en els municipis Protocols d’acollida de persones refugiades

Totes les persones que arriben a Igualada amb xarxa familiar o de coneguts que els acullin als seus domicilis, han de passar per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada, plaça de l’Ajuntament, 1 - 938031950. El Servei de Primera Acollida, els atendrà i, en funció de les necessitats que es detectin, se’ls derivarà als serveis d’escolarització, suport psicosocial ieconòmic, sanitaris, acompanyament psicològic, o al servei que es consideri convenient.

En el cas de persones que arriben a Igualada sense xarxa familiar o de suport o sense disposar d’un habitatge on instal·lar-se, han d’adreçar-se a Creu Roja Anoia (carrer Les Comes, 34 – 938030789). Aquesta entitat farà el registre de les persones arribades i la seva derivació cap a un dels equipaments col•lectius que gestionen, on disposaran de tots els serveis que necessitin durant el procés d’acollida. Creu Roja també es farà càrrec, si cal, de l’atenció d’aquestes persones mentre no se’ls assigni un equipament i del transport fins al mateix, si no disposen de mitjans propis.

La coordinació i el treball en xarxa entre l’OAC, el Servei de Primera Acollida, la resta de departaments municipals implicats i Creu Roja està funcionant des del primer moment per assegurar que totes les necessitats de les persones que arriben des d’Ucraïna, tinguin xarxa/família aquí o no, quedin cobertes. També s’han donat suport i assessorament a demandes de la comunitat ucraïnesa que ja era a Igualada o a persones que esperen rebre familiars en els propers dies. En el cas d’arribada d’infants i adolescents menors sense tutors legals, cal comunicar-ho urgentment al Departament de Drets Socials (dgaia.dso@gencat.cat) o al telèfon InfànciaRespon 116111.

Oferiment d’habitatges per a persones refugiades

Per aquelles persones que vulguin oferir habitatges per als refugiats, la Generalitat ha habilitat un correu electrònic per vehicular els oferiments d’habitatges per a persones refugiades que hagin finalitzat la primera fase d’acollida i es vagin traslladant als diferents municipis catalans.

L’Ajuntament d’Igualada també demana poder disposar d’aquesta informació per conèixer la capacitat d’acollida de la ciutat en un futur proper. Qui disposi d’un habitatge o d’habitacions i vulgui posar-les a disposició del programa d’acollida, ha d’enviar dos correus electrònics a comiteacollida.igualtat@gencat.cat (Generalitat de Catalunya) i també a solidaritat@aj-igualada.cat (Ajuntament d’Igualada).

Capdevila i Riera han finalitzat recordant que la manera més efectiva de canalitzar l’ajuda són les aportacions econòmiques a entitats especialitzades que treballen sobre el terreny. No es recomana la recollida de material per portar cap a Ucraïna. També es desaconsella el trasllat de persones des de la frontera per part de particulars. Ja s’han habilitat transports gratuïts des dels països on reben els refugiats cap als diferents països d’Europa.