Neix el Punx Fest, el festival de músiques electròniques, que se celebrarà a la Nau#2 de Ca n’Oliveres de Martorell. L’objectiu del certamen és «apropar la cultura i generar adscripció i identitat entre el públic jove del Baix Llobregat i Barcelona, un públic moltes vegades oblidat per les programacions municipals», segons han destacat els seus impulsors en la presentació .

El cartell de la primera edició, que tindrà lloc l’1 d’abril, comptarà amb Abel Ramos, Albert Neve, B Jones, Castion, DGrace, JP Candela, Kaeru, Blondex, Dylerz, Jiraff, Mark Clark b2b Marco G, Nedd Këos i Speaker Sounds. El festival estarà repartit en dos escenaris indoor i outdoor, a més d’un espai gastro & market, a Ca n’Oliveres, recinte amb la possibilitat de poder créixer fins a una capacitat de 8.000 persones.

El Punx Fest neix sota una plataforma de col·laboradors professionals i agents privats com Rumble Fish, Flaix FM, Different Records o Casa Seat que «volen treballar per pal·liar dèficits musicals, creant i oferint un aparador artístic electrònic anual a la Nau#2», han destacat els organitzadors. Aquests professionals, juntament amb l’Ajuntament de Martorell, han apostat per a produir un festival on l’Electrònica Dance Music, el Tech House, el Deep House, el Disc Chill House, l’Electro Pop o la Música electrònica de ràdio siguin la seva marca.

El Punx Fest es vol convertir en un destí obligat per a tots els amants de la bona música electrònica, esdevenint l’epicentre d’experiències del Baix Llobregat Nord i, per extensió, de la demarcació de Barcelona i Catalunya.

Els organitzadors han explicat que els principals objectius del Punx Fest de Martorell són transformar la realitat musical i social d’una ciutat i del seu entorn a partir de programacions adreçades a un públic jove; apropar la cultura als joves i fomentar la creació de nous públics; afavorir la participació activa en la vida cultural del municipi de grups joves, artistes i col·lectius de Martorell; dotar d’eines als creadors i artistes per a donar resposta a les noves expressions musicals, enfortint el teixit de la indústria musical a Catalunya i contribuir a l’aflorament dels valors positius que la cultura pot aportar a la societat i als seus individus.