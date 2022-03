La presidenta de l’Institut Català de les Dones, del Departament d’Igualtat i Feminismes, Meritxell Benedí Altés, i la comissària de la commemoració, Carme Porta Abad, han presentat aquest dimecres l’any Natividad Yarza Planas, que és el reconeixement en el 150è aniversari del natalici de la primera alcaldessa elegida democràticament a Catalunya, que ho va ser de Bellprat, a l'Anoia. L'any de Natiivtat Yarza tindrà com a acte central una trobada de totes les alcaldesses que hi ha actualment a Catalunya, segons que han explicat Benedí i Porta. A més, tindrà una part pedagògica important de treball a les aules, amb l'objectiu de difondre la figura de Nativitat Yarza Planas com a primera alcaldessa de Catalunya elegida per vot popular, així com donar a conèixer l’evolució del paper i l’accés de les dones a la política.

Les actuacions de reconeixement que es realitzaran comptaran amb actes de divulgació a totes les demarcacions de Catalunya i, de forma especial, als municipis on va fer de mestra. També es realitzarà una exposició itinerant per posar en valor la figura de Nativitat Yarza Planas, que serà incorporada al catàleg de mostres divulgatives de l’Institut Català de les Dones. A més, a banda de les accions pedagògiques a les aules, es celebrarà un acte central en format de conferència. Una altra activitat que s’està treballant és un adaptació teatral de la història de Nativitat Yarza Planas. Serà una dramatització de la seva biografia amb una adaptació teatral dirigida pel manresà David Pintó Codinasaltas, interpretada per Joan Valentí Cortès i amb escenografia de Teresa del Junco Peñacoba. Durant l’acte, realitzat a l’Institut Verdaguer de Barcelona, Benedí ha reivindicat el compromís vital i professional de la commemorada, que “diferents vegades a la seva vida va posar el seu cos, com a mestra, com a alcaldessa i també com a miliciana, per defensar aquells ideals que volien que Catalunya fos un país modern, un país democràtic i un país compromés amb els valors de la igualtat”. La presidenta de l’Institut Català de les Dones, institució que impulsa els actes de reconeixement de la figura de Natividad Yarza Planas, ha reivindicat que “Yarza representa allò que entenem com el republicanisme i el que vam viure col·lectivament a la segona República. Com a mestra, el seu compromís professional era fer arribar l’educació a tots els racons d’aquest país”. Benedí també ha destacat la vessant feminista de la primera alcaldessa escollida democràticament a Catalunya, que va ocupar espais, com el de batllessa, reservats majoritàriament als homes. Benedí ha conclòs la seva intervenció reclamant l’espai històric que pertany a les dones, perquè “allò que entenem com l’espai polític, la història, la literatura, l’han construït els homes en base a la seva experiència”. La presidenta ha denunciat que “confonem allò que és universal amb allò que es basa en l’experiència masculina i, precisament quan les dones arribem als llocs, transformem aquesta experiència i aportem el nostre recorregut vital i els nostres coneixements”. Invisibilització de Natividad Yarza La comissària de l’any Nativitat Yarza Planas, que va ser la primera diputada escollida al Parlament de Catalunya per ERC, ha destacat els tres eixos principals de l’any Yarza. “El primer, la República, la democràcia, el laïcisme, la llibertat i la solidaritat, que definirien el que ella va ser”, ha compartit Porta. “El segon, la invisibilització de les dones en la història, i això inclou parlar del context polític i d’altres dones de l’època. I, en darrer lloc, la pedagogia, l’evolució i la importància de l’educació, no sols com la veia Yarza, sinó també com ha anat evolucionant”. Porta ha destacat la doble invisibilització que van patir les dones de la generació de Nativitat Yarza Planas. “Una, perquè el règim del dictador les va invisibilitzar i les va rebutjar, les va treure de la nostra història”, ha denunciat la comissària. “Però després, quan va haver-hi la transició democràtica i vam començar a consolidar una societat basada en el diàleg i en les relacions democràtiques, tampoc vam recuperar la història d’aquestes dones”.