L’Ajuntament d’Igualada ha ampliat el nombre de visites que es podran fer al nou equipament del Centre Cívic Nord per atendre les peticions que hi havia de persones que volen veure la instal·lació aquest proper cap de setmana abans no entri en servei. A banda, l’Ajuntament va informar ahir que a partir del 23 de març s’obriran les inscripcions per les 62 activitats que s’oferiran en aquest nou equipament.

Aquest diumenge 20 de març s’inaugura oficialment el Centre Cívic Nord. El regidor d’Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, va explicar ahir que durant tot el dia hi haurà activitats i un vermut popular al migdia. També es realitzaran 14 visites guiades teatralitzades que ja s’han omplert totes, ampliant-les a 18 persones, amb un total de 252 participants. I, degut a la gran demanda, s’han obert altres visites no teatralitzades, que realitzaran els treballadors dels equipaments cívics.