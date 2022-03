La 33a edició de la Mostra d'Igualada recupera la presencialitat de la Llotja professional i se celebrarà entre el dijous 31 de març i el dissabte 2 d'abril al Museu de la Pell. D'aquesta manera, tots els migdies no hi haurà programació d'espectacles per tal que companyies, programadors i altres professionals es puguin trobar en aquest espai, que s'ha redissenyat i ja no compta amb els estands tradicionals. Segons informa la Mostra, ja s'han acreditat més de 500 professionals per a les jornades adreçades als agents del sector. Entre les activitats destacades hi ha un debat sobre com catalogar per edats els espectacles infantils i una 'Kitchen Table' per reflexionar sobre les motivacions dels joves per anar al teatre.

El dijous 31 de març l'activitat de Mostra PRO Catalan Arts engegarà amb les presentacions de projectes d'espectacles. Cinc companyies, escollides per l'equip de la Mostra, explicaran els seus projectes que es troben en fase de preproducció: 'Blink màgic' de la companyia Blink Flash, 'Quan el sol se'n va a la posta' de Cia Matito, 'Aventura en cometa' de El Gecko con Botas, 'Foradada' de Cia Moll de l'os i 'Soc una ciclopeta' de Pea Green Boat. La programació PRO de dijous també acollirà un debat obert sota el títol, 'Com catalogar per edats els espectacles?'. Amb la voluntat d'escoltar i conèixer els interessos del públic jove, Mostra PRO Catalan Arts organitza divendres 1 d'abril una 'Kitchen Table', una dinàmica de debat innovadora que pretén donar veu a diferents públics sobre una temàtica concreta. En aquest cas, comptarà amb la presència de diferents membres del grup de participació Mostra Jove i altres joves de la comarca, per conèixer els seus interessos en les arts escèniques. El dissabte 2 d'abril la Mostra Igualada conjuntament amb l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya (TTP) presentaran el Programa de mentoria entre companyies que enguany participen per primera vegada a la Mostra i companyies experimentades del sector. Segons informa el festival en un comunicat, aquest apadrinament pretén, a partir de la vinculació, donar suport a aquelles companyies novelles o en fase inicial a l'hora de participar en una fira, que puguin desenvolupar la seva activitat de manera més òptima i efectiva. Enguany, durant els migdies de divendres i dissabte tornen també a la presencialitat les reunions ràpides entre companyies i programadors. La Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb l'assistència de programadors i altres professionals d'arreu de l'Estat i també de dues delegacions de professionals internacionals: Occitanie en scène, amb representants d'equipaments i teatres francesos, i Assitej Itàlia Chain Reaction, amb festivals italians d'arts escèniques.