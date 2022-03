L’Ajuntament d’Esparreguera enviarà aquesta setmana el material sanitari i de primera necessitat que s’ha recollit durant la campanya solidària per ajudar a les persones afecades per la guerra d’Ucraïna.

La resposta de la societat esparreguerina ha estat massiva i en pocs dies la caserna de la Policia Local, que era el punt de recollida de la campanya, s’ha omplert de donacions de veïns i veïnes que han respost a la crida aportant medicaments de primers auxilis, roba d’abric, aliments i productes d’higiene bàsica per ajudar a la població que roman al país i a les persones refugiades a conseqüència de la invasió russa. En total s’han empaquetat un centenar de caixes de grans dimensions, de les quals 25 contenen roba d’adult, 25 roba de llit, 20 roba infantil, 3 aliment de nadó, 15 menjar envasat o en conserva, 6 medicaments i 4 material d’higiene personal. El material ha de ser recollit a finals de setmana per l’associació Sant Vicenç en Xarxa, de Sant Vicenç dels Horts, que està en contacte amb l’associació ucraïnesa Djerelo, que s’encarrega de fer arribar les donacions al país.

D’altra banda, l’Ajuntament farà una aportació de 4.500 euros a una entitat acreditada que estigui treballant sobre terreny als punts d’acollida de les persones refugiades a la frontera amb els països limítrofs.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha agraït «la solidaritat dels veïns que han aportat el seu granet de sorra per a millorar les condicions de vida del poble ucraïnès» i també la tasca realitzada pels serveis municipals, concretament la Policia Local, que ha recollit les donacions, i Obres i Serveis que està fent l’emmagatzematge i organització de tot el material i també l’empresa Ratioform embalajes i FIL-Àuria, que han col·laborat amb la campanya. «La campanya es va engegar a principis de març responent a la crida del Consolat d’Ucraïna a Barcelona», recorda Rivas, qui apunta que «ara els òrgans oficials ucraïnesos demanen no enviar més material, perquè és molt difícil fer-lo arribar a l’interior del país ja que les carreteres estan controlades per l’exèrcit rus».