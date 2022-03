El dia 21 de març es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, una jornada proclamada per les Nacions Unides el 1960 en record de la matança de Sharpeville, on la policia va obrir foc contra manifestants que protestaven per l’aparheid sud-africana. En el marc d’aquesta celebració, el departament de Diversitat i Cooperació de l’Ajuntament d’Olesa ha organitzat dues activitats que pretenen visibilitzar la discriminació racista i les formes en què es manifesta.

La primera, l’exposició «Obre els ulls», que s’inicia el 21 de març. És un treball que ha tingut la col·laboració de SOS Racisme Catalunya i que recull un seguit de testimonis reals de persones que han viscut el racisme. D’altra banda, el 25 de març, s’instal·larà, a la plaça de l’Oli, i durant el mercat setmanal dels divendres, un Punt Vermell d’informació del racisme.