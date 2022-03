La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, visita demà Igualada per inaugurar el Centre Cívic Nord. La visita començarà a les 10.30 h a l’ajuntament, on signarà el llibre d’honor. A continuació, es traslladarà al centre cívic Nord i, després de fer una visita guiada per les instal·lacions, participarà en l’acte d’inauguració, que tindrà lloc a les 12 h del migdia. L’Ajuntament també ha organitzat visites (i n’ha hagut d’ampliar horaris per l’èxit d’assistència). El centre cívic Nord és un equipament que ha de donar resposta a necessitats culturals i socials d’aquesta part de la ciutat.