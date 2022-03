El nou centre cívic Nord d’Igualada ja és una realitat. Ahir es va inaugurar el nou equipament que vol esdevenir un espai de referència per als veïns del Poble Sec i Set Camins i fer possible la descentralització d’activitats.

En l’acte d’inauguració, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, es va mostrar satisfet de poder inaugurar el nou centre cívic Nord i va explicar que, amb l’arribada de la pandèmia, ara fa dos anys, i la paralització de les activitats presencials a tots els centres cívics, «no ha estat fins ara quan el centre cívic Nord s’ha pogut obrir, i s’ha assegurat la presencialitat de totes les seves activitats». Castells va dir que l’obertura d’aquest nou equipament és «la millor eina per curar les cicatrius que la covid ha deixat a la nostra ciutat».

La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, va destacar que el centre és «crucial per completar la xarxa d’equipaments cívics de la ciutat», que s’ha sumat al centre cívic de Fàtima, a l’Espai Cívic Centre, al casal cívic Montserrat i al casal del Passeig. Cervera va destacar també que «Igualada és una ciutat que fa temps que treballa en aquesta acció comunitària i també vau ser els pioners en transformar els casals de gent gran en espais cívics».

La jornada es va iniciar a les 10 del matí amb l’inici de les visites guiades teatralitzades, les quals es van omplir dies abans amb la participació prèvia. En total es van fer 14 visites, amb un total de 252 participants. Aquestes visites van tenir una durada aproximada de 35 minuts i van anar a càrrec dels treballadors dels equipaments cívics municipals i de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima.

L’edifici del centre cívic Nord té quatre plantes totalment accessibles amb espais polivalents i transformables. Entre els principals espais hi ha una gran sala de lectura, un espai per a les entitats, diverses aules de formació (una de les quals està destinada a classes de cuina, completament equipada i amb una pantalla de televisió que permet veure en directe el detall de tots els procediments), diverses sales de reunions i una terrassa on es podran fer activitats a l’aire lliure. De fet, l’espai s’ha concebut perquè pugui obrir-se a l’exterior i utilitzar una part de l’entorn per fer-hi activitat sota una gran pèrgola o a les terrasses. En l’entorn del centre cívic Nord hi ha un nou parc, un espai obert i exterior que multiplicarà la vida al barri, amb vegetació, jocs infantils i un mural pintat per l'artista Núria Riba que recorda el passat agrícola d’aquesta zona de la ciutat.

El nou equipament també acull diversos serveis de l’Ajuntament, seguint la voluntat de descentralitzar-los i de distribuir-los entre els diferents barris de la ciutat per aproximar-los a la ciutadania. En el nou centre cívic ja hi treballen els departaments de Salut Pública, Entorn Comunitari, Cooperació, Consum. També hi ha els departaments d’Igualtat de Gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

El centre cívic Nord dona servei als barris de Set Camins, Les Comes i Poble Sec de la ciutat. Les activitats que s’hi organitzaran complementaran i ampliaran l’oferta que s’ofereix al conjunt d'espais cívics d’Igualada. A partir del dilluns 21 de març, el nou equipament ja obrirà les portes en el seu horari habitual i les inscripcions per a les 62 activitats que s’oferiran s’obriran a partir del 23 de març.