Buff posarà en marxa el proper dilluns l'Escola de Confecció, un projecte que donarà oportunitats als joves que es troben a l'atur promovent així el relleu generacional al sector tèxtil i, en especial, a l'àmbit de la confecció. La iniciativa neix d'una necessitat de la mateixa empresa igualadina i del sector tèxtil del territori com és la manca de nous professionals per treballar en la confecció. Amb l'escola, es podrà formar des de zero als professionals per tal que es puguin incorporar al món laboral.

El curs tindrà modalitat dual. D'aquesta manera els alumnes podran treballar "des del minut zero" amb les empreses a través de pràctiques remunerades. Un 25% de les hores anuals del curs seran a l'aula i la resta directament a les empreses. Gairebé un centenar de candidats es van presentar al curs, però d'aquests les empreses n'han sel·leccionat 14, els que formaran part de la primera promoció. En tot cas, l'objectiu és afavorir la inserció laboral de 100 alumnes durant els propers tres anys.

Tant el director general de Buff, David Camps, com el president de l'agrupació tèxtil FAGEPI, Josep Ignasi Reixach, han coincidit avui en la presentació del projecte sobre que el sector cada vegada té més baixes per jubilació entre la plantilla i també grans dificultats per trobar professionals formats en tasques i tecnologies de confecció tèxtil. Per aquest motiu s'ha engegat aquesta iniciativa, amb l'objectiu d'assegurar un relleu generacional. A més, dona oportunitats professionals a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral. En aquest cas l'escola està dirigida a joves d'entre 16 i 29 anys que estiguin a l'atur, però no es descarta ampliar-ho ene el futur a altres col·lectius vulnerables com per exemple les persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que el sector tèxtil està "renaixent" i que Igualada "és el bressol del tèxtil". Per altra banda, ha destacat el fet que es tracta d'una iniciativa on han treballat conjuntament entitats públiques i privades. "Estic orgullós que hi hagi empreses que saben que juntes són més fortes i que amb l'acompanyament de les administracions poden ser referents", ha dit.

La creació de l'Escola de Confecció s'ha pogut fer a través de la col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, la iniciativa de Buff ha tirat endavant gràcies al suport de FITEX, al de l'Ajuntemtn d'Igualada que assumirà la seu de l'escola a l'Igualada Fashion Hub (l'antiga fàbrica Vives Vidal), una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la col·laboració de les empreses Punto Blanco, Diutex, Gavipunti i Tex51 que acolliran joves en pràctiques.