El Campus Universitari Igualada-UdL estrenarà el curs vinent el nou gran d’Enginyeria Informàtica. La titulació tindrà 35 places i es preveu que durant els quatre anys de la seva implantació aporti fins a 140 alumnes al Campus.

Ahir es va dur a terme la presentació del nou grau al mateix Campus on s’impartirà. El delegat del rector de la Universitat de Lleida al Campus d’Igualada, Carles Capdevila, va explicar que aquest grau neix per dos motius. El primer és que es tracta d’una titulació amb molta demanda entre els joves. Aquest fet fa preveure que s’ompliran les 35 places sense problemes. En tot cas Capdevila assegura que no en posen més ja que volen continuar amb la política de grups reduïts per oferir una millor atenció als alumnes. El segon motiu és que les empreses també tenen molta demanda de professionals d’enginyeria informàtica. «Poder oferir aquesta titulació a Igualada facilita a l’estudiant de la Catalunya Central l’accés a una titulació de futur i d’alta demanda en el sector professional», va subratllar Capdevila.

La directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Magda Valls, va apuntar que es tracta d’una titulació amb una taxa d’inserció laboral de «pràcticament el 100%». En el cas del grau d’Igualada, heretarà molts aspectes del grau que ja s’ofereix a Lleida des de fa 30 anys. En aquest sentit comptarà amb el segell internacional de qualitat Euroinf. El grau, a més, donarà accés directe al Màster en Enginyeria Informàtica. Per altra banda, també ofereix el Minor Internacional Global Acting in ICT que dona la oportunitat als alumnes de visitar altres països en períodes de tres setmanes per desenvolupar-hi classes. També es pot obtenir una doble titulació amb la universitat brasilera de Facens.

L’alcalde Marc Castells va destacar que amb el nou grau es compleix «una demanda històrica» del sector de les TIC a Igualada i va assegurar que l’objectiu de tenir 1000 estudiants universitaris a Igualada va per bon camí». En l’acte també hi va participar el representant de TIC Anoia, Marc Tomàs.

Els quatre van coincidir en la necessitat d’incorporar a la dona en aquest grau i, en general, al sector de la tecnologia per aconseguir la paritat i per donar compliment a la demanda de les empreses.