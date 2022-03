L’E-bike Tour Anoia recorrerà els camins de la comarca el cap de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig. Es tracta d’una prova no competitiva en què la comarca vol mostrar algunes de les seves joies turístiques a partir de l’esport. Com diuen els organitzadors de l’E-bike, «aquesta iniciativa esportiva no competitiva permet descobrir el patrimoni de la comarca, endinsar-se en els seus paisatges i gaudir de la seva gastronomia». S’hi pot participar amb bicicleta elèctrica o convencional.

La primera etapa, dissabte, sortirà del Parc Central d’Igualada a les 9 h. Hi haurà esmorzar al Bruc, amb pa amb tomàquet, embotits, vins i oli del Bruc. El dinar serà als Hostalets de Pierola, on també es podran carregar les bateries de les bicicletes elèctriques, i l’arribada serà novament a Igualada, amb una degustació de productes de l’Anoia, en un final d’etap que compta amb la col·laboració d’Igualada Comerç i la sectorial de Turisme de la Unió Empresarial de l’Anoia. També hi haurà música en viu. L’endemà, diumenge, se sortirà també del Parc Central d’Igualada a partir de les 8:30h, hi haurà esmorzar al castell de La Pobla deClaramunt i, a l’arribada a la capital de la comarca, amb un vermut. El conseller de Turisme, Dani Gutiérrez, afirma que «promovem que l’Anoia esdevingui una e-bike land, un territori e-bike de referència a nivell català, tot seguint l’estratègia del territori basada en el turisme sostenible i especialitzada en el segment slow tourism». I afegeix, a més, que «la iniciativa de les Vies Blaves del riu Anoia ja comença a ser una realitat. A través de l’e-bike i d’altres projectes ens alinearem per fer que aquelles persones que arribin a la comarca seguint el riu Anoia facin ús de la nostra xarxa de camins i de la infraestructura associada a la bicicleta».