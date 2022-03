L’associació Polígons dels Plans, amb la complicitat de l'empresa d’Epson i de Ciberstorm, van organitzar aquesta setmana una jornada sobre ciberseguretat que va comptar amb la representació de 25 empreses del territori.

El Centre d’Innovació Anoia va acollir una sessió que va introduir el president de l’associació Polígons dels Plans, Ramon Felip. Tot seguit va ser Nèstor Giner, de l'empresa Epson, qui va encetar les ponències, parlant de la sostenibilitat i l'eficiència dels productes de la marca per tal de complir amb els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les impressores Epson, va explicar Giner, funcionen amb tinta freda i, per tant, estalvien energia. L’empresa també està immersa en un projecte d'economia circular, anomenat paper Lab, que consisteix en la fabricació de paper a partir del residu que genera el paper imprès.

Jordi Camps, de l'empresa Remsa, va centrar la seva intervenció en la necessitat de seguir avançant en la digitalització de les empreses i va explicar les ajudes que hi ha disponibles per fer-ho més assequible com el "kit digital"

El tercer ponent, Rubén Castello de Ciberstorm, va tancar la jornada parlant de ciberseguretat. Castello va exposar els ciberatacs més comuns com el ramsomware, el phishing, o els atacs del dia zero, que aprofiten les vulnerabilitats del sistema per infectar els dispositius i encriptar la informació.

El representant de Ciberstorm va destacar també els errors més habituals que cometen les empreses a l’hora de protegir els sistemes informàtics i va insistir en la importància de fer prevenció i de la necessitat d’invertir en ciberseguretat.

Castello va animar als empresaris a ser més proactius i prestar més atenció per detectar possibles intrusions en els seus sistemes.