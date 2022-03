El Centre Cívic de Fàtima d’Igualada celebra aquest any 2022 el 27è aniversari de la seva posada en marxa, que es va produir l’any 1995. Aquest any es recupera la celebració habitual per la qual els responsables del centre i les entitats i col·lectius que hi estan implicats han preparat un seguit d’activitats per aquest dissabte, dia 26 de març, que estaran obertes al barri i també al conjunt de la ciutat. L’Any passat la celebració es va haver de fer en format virtual, oferint diverses classes i un vídeo commemoratiu. Aquestes activitats les coordina el departament d’Entorn Comunitari de l’Ajuntament d’Igualada.

La celebració d’aquest dissabte s’iniciarà a les 10.30h amb una xocolatada, jocs infantils i un taller de polseres que comptarà amb el suport de l’associació Pulseres Candela. A les 11.15h es durà a terme la inauguració de l’exposició dels treballs d’artesania i manualitats fetes per l’alumnat de l’equipament cívic. A les 12h s’inaugurarà la primera de les Petites Biblioteques Lliures de Barri, que forma part d’una de les accions emmarcades dins de la Capitalitat de la Cultura 2022. Seguidament, es farà una lectura de contes a càrrec d’Anna Garcia i els Músics del Parc en un acte organitzat per la Biblioteca Central d’Igualada. A la tarda, a les 17h, se celebrarà novament la iniciativa De collita pròpia, amb actuacions de totes les persones que al llarg de l’any participen en diferents classes, com ara dansa i balls, cant, gimnàstica o conversa en català i, com a final de festa, hi haurà pastís per a tots els assistents. En cas de pluja, aquesta activitat es desenvoluparà al gimnàs del Centre Cívic. Per acabar es repartirà pastís per a tots els assistents i es farà un concert i ballada de swing amb el grup Three Cool Cats i Anoia Swing. També participarà dels actes la Banda de Cornetas y Tambores de Fàtima.