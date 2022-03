Igualada posa en marxa una prova pilot d’instal·lació d’una estructura reixada de retenció de residus sòlids al sobreeixidor d’aigües residuals del tanatori per evitar que acabin al riu. És una mesura que darrerament es va aplicant a diferents municipis. A la Catalunya central, un dels darrers municipis és Sant Fruitós de Bages.

D’aquesta manera es preveu que els residus sòlids quedin retinguts mitjançant una estructura reixada que permetrà fàcilment, la retirada i quantificació dels residus retinguts.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives ha explicat que la prova pilot d’aquest dispositiu «servirà per valorar si cal introduir millores al sistema i poder fer el desplegament per la xarxa de sobreeixidors del clavegueram de la ciutat».

D’aquesta prova pilot, també s’obtindrà la quantitat de residus que es retenen i se’n podrà fer una caracterització de la seva tipologia. Aquest nou sistema s’ha col·locat al sobreeixidor d’aigües residuals que hi ha a la ronda del Rec prop del tanatori, ha estat dissenyat per tècnics de l’ajuntament i la fabricació i instal·lació de l’estructura reixada han anat a càrrec de la Brigada Municipal.

El regidor de sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que aquesta actuació està gestionada i finançada exclusivament per l’Ajuntament i ha assegurat que «el riu es una prioritat pel govern d’Igualada i exigim que també ho ho sigui per la Generalitat». Vives ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua més recursos pel bon manteniment del riu i que actuï contundentment davant de les tovalloletes d’un sol us que cal indicar que no son biodegradables.

Un altre exemple és el projecte de recerca participativa «Llegim el Riu» que s’ha dut a terme recentment amb la col·laboració voluntària de veïns i, a través del qual, es van identificar diferents problemàtiques relacionades amb les deixalles al riu, una d’elles era precisament la presència de tovalloletes. En el marc d’aquesta projecte es va presentar la proposta de les reixes.