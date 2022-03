08700 és el codi postal d’Igualada i, a partir d'ara, també el nom de la cervesa oficial d’Igualada Capital de la Cultura Catalana, que ha estat creada especialment per aquesta celebració. Es tracta d’una cervesa artesana ideada i elaborada per la cervesera igualadina Rec Brew.

La presentació ha tingut lloc aquest dijous 24 de març, al bar l’Ou Com Balla on hi ha assistit l’alcalde, Marc Castells, el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, entre d'altres membres del govern local. La nova cervesa artesana que ja es troba disponible a diferents establiments de la ciutat.

La 08700 és una cervesa artesana DDH IPA de 5’7% i 35 IBU’s, d’aspecte brillant, transparent, ataronjada, d’escuma blanca i persistent, segons expliquen els seus creadors. És poc amarga, de carbonatació delicada i intensitat suau. En boca hi predominen les notes afruitades amb tocs resinosos i en nas s’hi troben les notes dels llúpols que li donen un toc cítric i afruitat.

Rec Brew, cervesa igualadina

Rec Brew va néixer a Igualada, el 2019. En una primera fase Rec Brew ja elaborant la cervesa en una fàbrica externa i actualment l'empresa està tirant endavant la segona fase, que és obrir la seva pròpia fàbrica a Igualada amb un espai de tast obert a tothom.

L’etiqueta de la cervesa 08700 està formada per tres dissenys diferents, cada un inspirat amb els elements que conformen el logotip d’Igualada Capital de la Cultura Catalana: les onades que fan referència al patrimoni i la identitat; les tres “C” concèntriques que simbolitzen el dinamisme i la creativitat cultural; i els punts que simbolitzen els ciutadans igualadins i igualadines que participen de la ciutat i conformen el teixit associatiu. Els tres elements conformen l’acrònim IGD. El disseny ha estat creat per l’estudi creatiu Burzon*Comenge, el mateix que va dissenyar el logotip de la capitalitat.

La cervesa 08700 estarà present en alguns actes culturals de la capitalitat, com és el cas del cicle de concerts Música Capital. Els concerts de la integral de sonates per a violí i piano de Beethoven dels dies 26 de març, 8 i 22 d’abril, al Teatre Municipal Ateneu, aniran acompanyats de la degustació de la nova cervesa artesana (entrades disponibles a www.tiquetsigualada.cat).