L’autobús urbà d’Igualada modificarà el seu recorregut en horari lectiu i passarà per la Rambla Sant Isidre, al centre de la ciutat. Vives ha explicat que aquest canvi «millorarà el servei i ajudarà a equilibrar el trànsit del centre de la ciutat a partir del moment en què es talli la ronda del Rec per les obres de connexió d’Igualada amb la Ronda Sud». Les obres en aquest indret han arrencat aquests dies. La connexió entre la ciutat i la variant sud resoldrà un dèficit històric, ja que aquesta carretera, és servei des de fa més de deu anys, no tenia accés directe amb la capital de l’Anoia.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, va explicar que aquest canvi afecta únicament al bus urbà en horari lectiu i en dies de jornada escolar. De l’1 de setembre al 30 de juny, tots els dies feiners, el bus passarà per la Rambla Sant Isidre, de 7h a 18:30 h. Dissabtes, diumenges i festius ho farà per la plaça de la Creu com també passarà de l’1 de juliol al 31 d’agost. El regidor de mobilitat i sostenibilitat, ha recordat que quan el bus urbà passi per la Rambla Sant Isidre «ho farà amb una velocitat anormalment reduïda perquè puguin conviure la pacificació de la rambla, que ja s’ha convertit en un espai d’oci de vianants, amb el transport col·lectiu i sostenible». En les properes setmanes es farà una campanya informativa per als usuaris que són més de 15.000 viatgers mensuals.