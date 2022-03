ERC Igualada s’ha dirigit públicament al govern d’Igualada per demanar-li que «sigui ambiciós amb la ciutat i encari el repte de la mobilitat amb responsabilitat i posant les famílies al centre». Segons el cap del grup republicà, Enric Conill, «no pot demorar-se més la planificació real d’Igualada, ja que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible inicial era clarament insuficient».

La formació republicana de l’Ajuntament d’Igualada ha posat sobre la taula «la manca de planificació de la ciutat», en paraules del seu portaveu, Enric Conill. Des d’ERC volen que no quedi en l’oblit que «Igualada encara té molta feina per fer en matèria de planificació i també en mobilitat» i acusen l’alcalde d’«indiferència» per afrontar aquests temes i de «manca d’idees».

Conill ha explicat que «constantment veig altres municipis que s’estan posant les piles i transformant la mobilitat interna de la ciutat, més enllà d’asfaltar-les o ampliar voreres». Des d’Esquerra creuen que les coses podrien fer-se molt millor i d’una forma més eficient i ràpida, i lamenten que encara avui Igualada no disposi del pla quan el govern en va iniciar els tràmits fa molts anys. Consideren que «denota una deixadesa total».

Esquerra Republicana creu que s’hauria de prioritzar la mobilitat activa i dedicar zones més àmplies a bicicletes. ERC també considera que caldria construir més zones per a vianants de plataforma única i no només al centre. Asseguren que «el pla hauria de comptar amb un pressupost realment ambiciós».