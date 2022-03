Igualada estrena cervesa. 08700 és el codi postal de la capital de l’Anoia i ara també és el nom de la cervesa oficial d’Igualada Capital de la Cultura Catalana, que ha estat creada especialment per a aquest esdeveniment.

Es tracta d’una cervesa artesana ideada i elaborada per la cervesera igualadina Rec Brew (2019).

«La 08700 és una cervesa artesana DDH IPA de 5,7% i 35 IBU’s, d’aspecte brillant, transparent, ataronjada, d’escuma blanca i persistent», segons expliquen els seus creadors. Que afegeixen que «és poc amarga, de carbonatació delicada i intensitat suau. En boca hi predominen les notes afruitades amb tocs resinosos i en nas s’hi troben les notes dels llúpols que li donen un toc cítric i afruitat». Han dividit el projecte Rec Brew en dues fases: en la primera s’elabora la cervesa en una fàbrica externa, i en la segona es té fàbrica pròpia. El projecte industrial ara es troba just a punt per obrir la seva pròpia fàbrica a Igualada, amb un espai de tast obert a tothom. L’etiqueta de la cervesa 08700 està formada per tres dissenys diferents, cada un inspirat en els elements que formen el logotip d’Igualada Capital de la Cultura Catalana: les onades que fan referència al patrimoni i la identitat; les tres «C» concèntriques que simbolitzen el dinamisme i la creativitat cultural; i els punts que simbolitzen els ciutadans que participen de la ciutat i formen el teixit associatiu. Els tres elements constitueixen l’acrònim IGD. El disseny és obra de l’estudi creatiu Burzon*Comenge.