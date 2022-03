L’intercanvi de llibres al carrer, el moviment que ha manllevat el nom anglès de bookcrossing, té una variant ordenada i embellida a Igualada. La ciutat ha inaugurat aquest dissabte el primer punt d’intercanvi de la Biblioteca Lliure de Barri, situada al Centre Cívic de Fàtima. El projecte preveu que a Igualada hi pugui haver fins a sis punts repartits per la ciutat per fer aquests intercanvis.

Es tracta d’una petita caseta vermella, tancada per evitar que si plou els llibres es mullin, on es pot fer l’intercanvi. Aquesta és la primer caseta que s’ha donat a conèixer, coincidint amb les festes del barri. La biblioteca de la ciutat ha anunciat que en les properes setmanes s’instal·laran més casetes per afavorir aquest intercanvi, que hauria de potenciar la lectura.

La Biblioteca Central d’Igualada fa coincidir aquesta iniciativa amb la Capitalitat de la Cultura Catalana. El projecte està inspirat en les Little Free Libraries que hi ha arreu dels EUA (littlefreelibrary.org). Amb aquesta iniciativa els responsables de la biblioteca pretenen fer arribar els llibres i el plaer de la lectura a zones diferents de la ciutat, promoure l’intercanvi gratuït de llibres per a totes les edats, fer comunitat i ampliar l’accés als llibres a zones que queden més allunyades de la biblioteca (que és ubicada al centre de la ciutat) i crear llaços amb les associacions veïnals a través del manteniment de les biblioteques lliures de barri i de l’organització d’activitats al seu voltant.

La primera Petita Biblioteca Lliure (PBL) es va instal·lar al barri de Fàtima i des de dissabte ja està operativa. La caseta vermella per a llibres ha quedat instal·lada al davant del Centre Cívic. L’estrena del sistema d’intercanvi es va fer amb una edició especial de l’hora del conte, a càrrec d’Anna Garcia i els Músics del Parc. El dimecres 6 d’abril, a les 6 de la tarda, hi ha prevista la inauguració de la caseta del barri de Montserrat, a la placeta de davant del Centre de Dia. En total s’instal·laran entre tres i sis biblioteques lliures a diferents barris.

D’aquesta manera l’equipament vol anar més enllà de les seves parets i del seu àmbit d’actuació i portar la lectura als diferents barris d’Igualada.

Els llibres inicials provindran dels duplicats que té la Biblioteca Central d’Igualada. La tria es preveu que sigui variada per poder arribar a diferents públics, persones adultes o infants. La biblioteca també té la intenció de promoure que les persones que agafin llibres n’afegeixin de propis per tal que el punt de recollida sempre n’hi hagi per triar. Els llibres que aportin els ciutadans han d’estar en bon estat per fomentar la lectura. La biblioteca coordinarà el projecte i vetllarà perquè les casetes sempre tinguin llibres, però l’objectiu és que un equipament o entitat «apadrini» la Petita Biblioteca Lliure del seu barri.