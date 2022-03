El periodista igualadí Joan Maria Morros, Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya des del 2019, continuarà en el càrrec quatre anys més. La també igualadina Mar Martí és la nova presidenta de la demarcació del col·legi a la Catalunya central, en substitució del periodista Enric Badia, que es va implicar en la creació del grup a la Catalunya central i que ha estat al davant de la demarcació en els darrers 6 anys. El primer president va ser el manresà Gonçal Mazcuñán.

Morros ha encapçalat la candidatura “Som Periodisme” que formarà Junta de Govern amb els periodistes de la demarcació de Barcelona Núria De José, Maria José Recoder, Xavier Vilà, Jordi Joan Català, Jordi Margarit, Cristina Calderer, Abraham Orriols, Pipo Serrano, Nil Via, Gemma Sánchez, Enric Sierra, Laura Saula, Magda Gregori, Cristina Salvador i Ester Medico. L'òrgan de Govern es complementarà amb els vocals sorgits de les Juntes de Demarcació i que estan encapçalades per Jordi Grau ,a Girona, Esteve Giralt, a Tarragona, Laura Alcalde, a Lleida, Josep Baubí, a les Terres de l'Ebre, i l'esmentada Mar Martí.

L'entitat tenia previst celebrar eleccions el proper mes de maig, però en tractar-se de candidatures úniques, aquestes han quedat automàticament proclamades després que la Junta Electoral Central les hagi certificat aquest dilluns validant els avals i els suports necessaris per a presentar-se.

La candidatura “Som Periodisme”, amb la proposta de Joan Maria Morros com a degà, ha presentat un total de 339 avals vàlids dels 207 que necessitaven els candidats al deganat. Morros és l’onzè degà del Col·legi de Periodistes en els 36 anys d’història d’una institució que representa més de 4.200 col·legiats. Abans van ocupar el càrrec els periodistes Carles Sentis, Josep Pernau, Salvador Alsius, Montserrat Minobis, Joan Brunet, Sebastià Serrano, Josep Maria Huertas, Josep Carles Rius, Josep Maria Martí i Martí i Neus Bonet.

En el cas de la Catalunya central, Mar Martí estarà acompanyada del manresà Eduard Font (vicepresident), de la igualadina Xènia Castillo (secretària). de la manresana Noemí Badrenas (tresorera) i dels vocals Marc Canturri (Berga) i Jordi Vilarrodà (de Sant Joan de les Abadesses, però lligat laboralment a Vic).

Joan Maria Morros va néixer a Igualada el 1970. És cap d'Informatius de RAC1 des de l'octubre de 2008. Col·legiat número 15.061. Va començar treballant en mitjans locals: Anoia Ràdio-Cadena 13 del 1988 al 1993; i a Televisió Igualada del 1993 al 2000. També va ser corresponsal de Catalunya Ràdio a Igualada-Anoia del 1990 al 2000. L'abril del 2000 va entrar a RAC1 on va formar part de l'equip inicial de la ràdio, a l'equip de l'informatiu matinal 'Primera hora'. A finals del 2000 va assumir la direcció i presentació de l'informatiu econòmic 'Mercats', fins al 2004. Aquest any va incorporar-se com a guionista a ‘El món a RAC1’, primer amb Xavier Bosch i després amb Jordi Basté.

El traspàs de poders i de càrrecs entre l’actual Junta i la nova Junta de Govern es farà efectiu les pròximes setmanes.