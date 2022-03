Santa Margarida de Montbui obrirà un concurs per adjudicar l’explotació del restaurant-refugi de la Tossa de Montbui. L’òrgan responsable és el Consorci La Tossa de Montbui (ens format per la Fundació La Tossa i per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui). Aquesta concessió, que s’atorgarà per un termini màxim de 5 anys (amb dos més de prorrogables si escau), inclourà un cànon econòmic que haurà de satisfer mensualment l’adjudicatari al Consorci.