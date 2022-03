Els Comuns han presentat reclama al govern de la Generalitat que retorni el servei de pediatria a la situació prepandèmia al municipi de Santa Margarida de Montbui. El grup política s'ha reunit en els darrers dies amb la plataforma de famílies "Montbui per una sanitat pública digna", mobilitzada per reclamar que retorni tota l'atenció sanitària que hi havia abans de la pandèmia al CAP. Veïns i Ajuntament han recollit signatures per reclamar la recuperació del servei. L'ICS va dedicir concentrar els serveis de pediatria de la Conca d'Òdena al cap de Vilanova del Camí i, de moment, allà continuen.

Les famílies expliquen que aquelles persones que no disposen de vehicle privat han d'invertir més de dues hores per desplaçar-se a Vilanova del Camí, utilitzant dos autobusos i amb un cost de 14 euros per dues persones. Alhora afirmen no és senzill desplaçar-se amb aquells infants que van en cotxet i denuncien també, que en alguns casos s'han negat a atendre a infants que han arribat d'urgència al centre d'Atenció Primària de Santa Margaria de Montbui. Finalment, també traslladen queixes per la manca d'una correcta atenció telefònica al CAP quan les famílies truquen per demanar visita i com, en diverses ocasions, s'han quedat sense ser ateses.

El diputat, David Cid, valora que "la situació de la pediatria a la Conca evidencia que el departament, a esquenes i sense diàleg ni participació amb el món local, està implantant una estratègia de concentració de la pediatria que suposa un retrocés i perjudica greument l'accés equitatiu a l'atenció als municipis de la comarca". Cid demana a través del Parlament si el govern té una estratègia de concentració se dels serveis de pediatria i si el departament de Salut considera que és transparent en la gestió d'aquesta concentració.

Simultàniament, des dels comuns s'ha presentat al Consell Comarcal de l'Anoia una moció, que ha estat aprovada, on s'insta al govern de la Generalitat a restablir els serveis de pediatria del CAP de Santa Margarida de Montbui i d'Igualada Urbà i la reobertura completa de tots els CAPs i consultoris de la comarca amb els mateixos serveis, dies i horaris que abans de l'inici de la crisi sanitària provocada per la Covid- 19; a ampliar el personal del servei d'atenció telefònica per evitar el col·lapse de les línies; demanar la reunió immediata del Consell Rector del Govern Territorial de Salut per activar el seu funcionament-òrgan que té com a funció bàsica la priorització i coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut en un model de cogovernança i descentralització- i a posar en marxa tant el Consell de Salut -òrgan de participació ciutadana- i la Comissió de Coordinació d'Entitats Proveïdores.