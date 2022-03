Els ateneus Casino Prado de Sitges (10 d’abril), Casino de Calaf (11 d’abril) i Casino de Caldes de Montbui (12 d’abril) acolliran la gira solidària amb Ucraïna Música per la pau, impulsada pel director d’orquestra barceloní i exdirector de l’Orquestra Simfònica de Lviv (Ucraïna), Melani Mestre, i organitzada pel Consolat General d’Ucraïna a Barcelona i l’Associació Cultural Djerelo, amb el suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC).

Amb un programa centrat en l’imponent Rèquiem de Mozart, la gira compta amb la participació solidària de 40 músics de tres formacions orquestrals: la Jove Filharmònica Catalana; l’Orquestra de Cambra Catalana i la Filharmonia Ibèrica, que juntament amb un cor de més de 250 cantaires, uniran les seves veus en un clam contra la guerra. D’aquesta manera el Cor Dyapason, dirigit pel mestre Teodor Roure, s’unirà a un Cor participatiu per la pau d’arreu de Catalunya. Dirigits pel propi Melani Mestre, les veus solistes de Natasha Tupin, soprano; Nadia Ruseva, mezzo; Patrik Tapiol, tenor, i Lluís Vergés, baix, arrodoniran un conjunt musical que iniciarà la vetllada amb Laudate Dominum K339 de les Vesperae Solennes de Confessore.

L’objectiu del concert Música per la pau, que també es representarà al Palau de la Música (8 d’abril) i al Teatre Auditori de Salou (9 d’abril), és donar suport a les víctimes de la guerra a Ucraïna. La recaptació de la gira serà satisfeta íntegrament a l’Associació Djerelo que capitalitza l’ajuda humanitària a través del Consolat General d’Ucraïna a Barcelona.

Per al director, «si la Música és capaç d’unir una munió de pràcticament 300 músics sota una mateixa partitura, tal vegada ens hauríem de plantejar el paper de la Música i els músics en la societat». Tot i tocar diferents veus i melodies, el Rèquiem de Mozart és l’obra més important dins de la Història de la Música i de la Humanitat a l’hora d’il·lustrar la necessitat de mantenir els valors i drets humans. El Rèquiem de Mozart es va estrenar l’any 1839 a la Catedral de St. Yuriy, a la ciutat ucraïnesa de Lviv, de la mà del seu fill compositor i director Franz Xaver Mozart, i en presència de la seva mare. Franz Xaver Mozart va fundar la primera escola de música, la primera orquestra i el primer cor amb el que va interpretar aquesta obra cabdal del repertori sacre. Mozart fill va viure una temporada llarga en aquesta ciutat ucraïnesa, en aquell moment sota l’Imperi Austrohongarès, i que avui en dia és la capital cultural i musical de la Ucraïna actual.

«Com a ex director de l’Orquestra Simfònica de Lviv, amb la que vaig conviure i treballar gairebé cinc anys, el vincle emocional i musical amb Ucraïna ha esdevingut el motor necessari per prendre la determinació d’abanderar amb la Música la lluita per unificar un clam contra la guerra, a favor de la pau i la solidaritat amb un poble, una cultura i una identitat úniques al món», explica Mestre.