El govern català ha fet una proposta de desplegament equilibrat entre els caps de comarca de les diferents delegacions del govern que es crearan a la nova regió del Penedès, la darrera que s'ha posat en marxa. Puigneró i Vilagrà han exposat que el desplegament dels serveis territorials del Govern abastarà vuit departaments i es desenvoluparà en dues fases, la primera en els pròxims mesos i la segona, entre aquest any i el 2023. Les seus d’aquests serveis es distribuiran entre les quatre capitals de comarca de la vegueria: el Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. A Igualada, Territori se situarà a l'edifici Ignova. La regió del Penedès està formada per l'Anoia, l'Alt i el BaixPenedès, i el Garraf i actualment és la quarta regió més poblada del país, amb gairebé 500.000 habitants.

Durant l'any 2022, es posaran en servei la seu d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Vilafranca del Penedès), Educació (Vilanova i la Geltrú), Drets Socials (El Vendrell) i Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori (a Igualada). I entre aquest any i el proper, el compromès és que es faci el desplegament de Cultura (Vilafranca del Penedès), Economia (Vilanova i la Geltrú), Empresa i Treball (El Vendrell) i Salut (Igualada). Aquestes delegacions noves suposarà una reestructuració de les actuals. En el cas d'Igualada i l'Anoia, en bona part es depèn de la Catalunya central, amb algunes seus importants per la quantitat de treballadors que tenen, com ara Eduació o Salut. Amb la creació de la seu física d'aquestes demarcacions, el govern haurà d'acabar d'afinar la relació de Calaf i els pobles del seu entorn, l'àrea coneguda com a Alta Segarra, que es manté a la regió de la Catalunya central, tot i que el govern català no ha volgut canviar la vinculació dels municipis a la comarca de l'Anoia ni crear una nova comarca per aquesta àrea.

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró Ferrer, i la conseller de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, van presentar, dimecres, a Sant Sadurní d'Anoia, una població que no és cap de comarca i que no està en l'estira i arronsa per tenir la seu d'un o un altre departament, la proposta de repartiment. A l'acte també hi va assistir l'actual delegat territorial de la zona, David Alquézar Claramunt. Aquest desplegament, segons fonts del govern, "s’emmarca en la voluntat del Govern de complir una reivindicació històrica de reconeixement i equilibri territorials, així com apropar l’administració de la Generalitat a la ciutadania". Aquest dijous, l'alcalde d'Igualada s'ha mostrat molt satisfet per la nova distribució i per l'equilibri que hi ha entre ciutats, de moment, amb dues delegacions a cada cap de comarca.

Castells ha recordat que és un projecte que “hem reclamat des de 2009, per a nosaltres sempre ha estat un projecte de ciutat necessari per reafirmar la capitalitat d’Igualada i aproximar el govern a la nostra comarca. Per l’alcalde d’Igualada disposar d’una seu del govern a la ciutat facilitarà als ciutadans que hi puguin accedir amb rapidesa i també farà que les persones de la resta de la vegueria del Penedès que hi hagin d’anar vinguin a Igualada. Per Castells és important tenir a la ciutat la delegació de Territori on es troba Urbanisme i per tant “el futur de l’urbanisme de la vegueria del Penedès es decidirà des de la seu d’Igualada”. Tenir la seu del departament de Salut, amb un major nombre de funcionaris destinats, també és per Castells “un desplegament important i molt positiu pel nostre territori i pel futur de la nostra ciutat que a banda d’industrial i comercial també ha de ser de serveis”.

Amb el desplegament dels serveis territorials del Penedès, “sobretot fem un pas per l’equitat teritorial”, va remarcar el vicepresident Puigneró. “Quan parlem d’equitat territorial, d’arrelament, parlem d’igualtat d’oportunitats, que les vegueries, les comarques, els municipis, puguin disposar de les mateixes o similars infraestructures”. I, d’aquesta manera, “estem desplegant la infraestructura del Govern, fent que la Generalitat s’apropi als pobles i ciutats del Penedès”. Així, “fer que totes les infraestructures puguin anar arribant a tots els racons del país, i les delegacions del Govern són una d’aquestes infraestructures, és imprescindible per garantir l’equitat territorial”, i també per a lluitar contra el despoblament, ha exposat el vicepresident.

La consellera Laura Vilagrà, per la seva banda, va manifestar que “volem ser allà on passen les coses”; per això “la implantació dels serveis territorials al Penedès la farem de manera equitativa a les quatre comarques donant pes i contingut a tota la demarcació de la vegueria, treballant per la seva cohesió i l’equilibri territorial en consens amb el territori”. Així mateix, va destacar que “la importància del Penedès, el seu pes demogràfic, la seva activitat i aportació en el conjunt del país, feien necessari aquest desplegament dels Serveis Territorials per apropar-nos a la gent i donar millor servei per guanyar qualitat de vida i benestar social”.