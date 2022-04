El Govern català ha fet una proposta de desplegament equilibrat de les diferents delegacions del a la regió del Penedès. Cada cap de comarca tindrà 2 delegacions. De moment, entre el 2022 i el 2023 se’n despleguen 8. Igualada tindrà la de Territori i Polítiques digitals i la de Salut. L’alcalde d’Igualada ha valorat molt positivament les dues delegacions assignades i l’equilibri entre ciutats.

Els conseller Jordi Puigneró i Laura Vilagrà van exposar dimecres el desplegament dels serveis territorials del Govern abastarà vuit departaments i es desenvoluparà en dues fases, la primera en els pròxims mesos i la segona, entre aquest any i el 2023. Les seus d’aquests serveis es distribuiran entre les quatre capitals de comarca de la vegueria: el Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. A Igualada, Territori se situarà a l’edifici Ignova. La regió del Penedès està formada per l’Anoia, l’Alt i el BaixPenedès, i el Garraf i actualment és la quarta regió més poblada del país, amb gairebé 500.000 habitants.

Durant l’any 2022, es posaran en servei la seu d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Vilafranca del Penedès), Educació (Vilanova i la Geltrú), Drets Socials (el Vendrell) i Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori (a Igualada). I entre aquest any i el proper, el compromès és que es faci el desplegament de Cultura (Vilafranca del Penedès), Economia (Vilanova i la Geltrú), Empresa i Treball (el Vendrell) i Salut (Igualada).

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró Ferrer, i la conseller de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, van presentar, dimecres, a Sant Sadurní d’Anoia, una població que no és cap de comarca i que no està en l’estira i arronsa per tenir la seu d’un o un altre departament, la proposta de repartiment. A l’acte també hi va assistir l’actual delegat territorial de la zona, David Alquézar Claramunt. Aquest desplegament, segons fonts del govern, «s’emmarca en la voluntat del Govern de complir una reivindicació històrica de reconeixement i equilibri territorials, així com apropar l’administració de la Generalitat a la ciutadania».

Amb el desplegament dels serveis territorials del Penedès, «sobretot fem un pas per l’equitat territorial» va remarcar el vicepresident Jordi Puigneró. La consellera Laura Vilagrà, per la seva banda, va manifestar que «volem ser allà on passen les coses»; per això «la implantació dels serveis territorials al Penedès la farem de manera equitativa a les quatre comarques donant pes i contingut a tota la demarcació de la vegueria, treballant per la seva cohesió i l’equilibri territorial en consens amb el territori».