El projecte de masoveria urbana a Igualada arranca amb una casa per rehabilitat i dos masovers, nous llogaters, interessants. La ciutat ha fet previ a l'inici del projecte, una selecció dels masovers que s'han mostrat interessants en aquest model, que suposa tenir una residència per uns anys a canvi d'una rehabilitació, i dels propietaris dels habitatges. Es tracta d'un projecte que l’Ajuntament d’Igualada impulsa amb la col·laboració de la cooperativa Obrint Portes, i que neix amb l’objectiu d’oferir alternatives d’accés a l’habitatge i que facilitin l’emancipació dels joves de la ciutat alhora que incentiva la renovació i adequació d’habitatges en desús per tal de modernitzar-los i adaptar-los pel que fa a estructura, serveis i eficiència energètica. Per aquest primer projecte s’ha seleccionat una propietat formada per dos habitatges que reformaran dos masovers escollits d’entre una vintena de joves que van presentar-se al projecte.

La masoveria urbana consisteix en un acord entre la part propietària d’un immoble en desús i que requereix de diverses rehabilitacions, i la part masovera o inquilina. Ambdues parts marquen un temps determinat de carència de contracte de lloguer que justifiqui certa inversió de temps, material i recursos humans. No obstant, hi ha tasques que per seguretat i normativa només poden realitzar professionals.

Els encarregats d’anunciar l’inici del projecte a Igualada han estat l’alcalde de la ciutat, Marc Castells; un responsable de la cooperativa Obrint Portes, Èric Morros; el propietari de l’immoble, Damià Plans i un dels dos masovers escollits, Carlos Fernández. Marc Castells ha posat en valor l’inici d’aquest projecte a Igualada per al que s’han seleccionat dos masovers i una propietat que cal arranjar. L’alcalde ha explicat “que es tracta d’un pacte que fa guanyar a tothom ja que els joves accedeixen a l’habitatge, el milloren i aprenen fent-ho sota la supervisió de professionals”. Per Marc Castells, aquest és un projecte més que se suma al conjunt de projectes de la ciutat que pretenen rehabilitar edificis i habitatges per tal d’augmentar el parc de lloguer assequible com son les subvencions per rehabilitacions i també per rehabilitacions de façana. “Tot suma, des de l’Ajuntament seguim apostant fermament per la rehabilitació conjuntament amb la construcció d’habitatges assequibles”.

El procés de selecció

Els dos elements imprescindibles del projecte, la propietat a rehabilitar i la part masovera, van ser seleccionats a partir d’un conjunt de criteris. En el primer cas, es va obrir una convocatòria de caràcter públic on qualsevol propietari d’un immoble en desús que complís un seguit de condicions tècniques podia presentar-s’hi, on es subvencionava amb 15.000 euros cada habitatge i 5.000 euros les zones comuns. Finalment van presentar la seva candidatura dos propietaris de dos edificis. Després d’un estudi tècnic, va seleccionar-se l’immoble de Damià Plans. En la presentació, Plans ha explicat que ha apostat per aquest projecte per “rehabilitar la casa on va néixer donant la possibilitat a joves de què puguin emancipar-se”. El propietari ha assegurat que “el fet que s’impliquin en la remodelació dels pisos farà de ben segur que cuidin molt més l’espai quan hi visquin”.

L’immoble esmentat està situat al centre d’Igualada i va ser construït al 1925. Si ve s’hi han anat realitzant diverses millores, l’edifici, format per dos habitatges d’uns 95m2, portava desocupat uns 20 anys. Les rehabilitacions a realitzar estan enfocades a la millora de l’estructura de l’edifici, la substitució de les instal•lacions i, sobretot, la millora de la seva eficiència energètica. Així doncs, professionals del sector realitzaran el canvi de tres bigues en mal estat, l’adequació de la instal•lació de l’aigua, impermeabilització de la coberta, una nova instal•lació completa de llum, instal•lació de caldera de pellet i el canvi de tancaments de fusta per tancaments de PVC. D’altra banda, els masovers, amb el suport d’un cap d’obra que els acompanyarà i formarà, realitzaran l’aïllament de sostres i parets amb cartró-guix (pladur) per millorar l’eficiència energètica de l’immoble, restauració de parets i sostres existents, la instal·lació de dues cuines noves, canvi d’elements dels banys, polit de terres i instal·lació de parquet i pintura de tot l’immoble i paret.

D’altra banda, per seleccionar la part masovera, es va realitzar un perfil segons les necessitats d’accés a l’habitatge entre la població jove. Així doncs, els joves interessats havien de tenir entre 18 i 35 anys, tenir uns ingressos mínims per fer-se càrrec d’un habitatge de lloguer, ser d’Igualada o rodalies i tenir formació o experiència en la rehabilitació d’habitatges. Es va realitzar una crida a través dels mitjans de comunicació, així com dues sessions informatives entorn el projecte. Es van rebre una vintena de peticions de persones interessades i, finalment, d’acord amb les condicions esmentades anteriorment, es van seleccionar dos joves d’entre les 6 sol·licituds rebudes finalment. Un d’ells és Carlos Fernández que a la presentació de l’inici del projecte ha valorat molt positivament aquesta oportunitat “que facilita l’accés dels joves a un lloguer, ja que d’altra manera és molt complicat”.

Es calcula que les rehabilitacions tindran un cost aproximat de 40000€ i poden tenir una durada d’uns 6 mesos. Un cop els masovers puguin accedir a viure al seu habitatge, gaudiran d’una carència de pagament de lloguer segons les hores invertides i posteriorment d’un lloguer assequible per sota el preu de mercat fins, almenys, els 5 anys de contracte.