El director del Consorci Sanitari de l'Anoia, Jordi Monedero, opina que la retirada de les mascaretes en espai interiors és una mesura "correcta i que havia d'arribar". En aquest sentit, defensa que sempre s'estarà a temps de tornar a implantar la mesura en cas que hi hagi un rebrot important o l'aparició d'una nova soca. Per altra banda, Monedero s'ha mostrat convençut que la retirada de les mascaretes no comportarà un col·lapse als centres sanitaris.

"Tenim covid, però ara està força normalitzat i hem après molt en aquest temps", subratlla. Al març del 2019, l'Hospital d'Igualada va ser epicentre del primer brot de coronavirus a Catalunya. L'equipament va estar apunt del col·lapse i va haver de traslladar malalts a d'altres centres.